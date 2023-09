ILMOITUS ILMOITUS

Mitä valtaa sinulla on, Evan johtaja Emilia Kullas?

Minulla on mielipidevaltaa ja näkyvyyden mahdollistamaa valtaa. Työssäni minulla on tietysti valtaa myös suhteessa Evan tiimiin.

Mistä olet saanut valtasi?

Se on tullut tämän työni mukana. Olen siis saanut sen Evan hallitukselta.

Koska vuonna 1974 perustettu Eva on myös perinteikäs organisaatio, koen saaneeni valtani myös pitkältä virralta edeltäjiäni. Heidän ansiostaan Eva on kehittynyt vaikutusvaltaiseksi ja arvostetuksi organisaatioksi.

Kenen etujen mukaisesti käytät valtaasi?

Pyrin käyttämään sitä niin laajasti kuin mahdollista. Evan perusajatuksena on ajaa koko Suomen pitkän aikavälin menestystä.

Mehän olemme avoimesti markkinatalouden kannattaja ja puolestapuhuja. Emme toisin sanoen aja minkään yksittäisen yrityksen tai toimialan etua, vaan koetamme jokaisessa hankkeessamme katsoa koko suomalaisen yhteiskunnan etua.

Kenelle olet vastuussa?

Tietysti ensisijaisesti Evan hallitukselle. Mielestäni olen vastuussa myös Evan tiimille.

Koen olevani vastuussa myös Evan missiolle. Sen, mitä sanon, ja ne hankkeet, joita käynnistän, pitää vastata Evan tuotelupausta: olemme markkinatalouden ja sen mahdollistaman avoimen kilpailun puolestapuhuja.

Miten sinusta pääsee eroon?

Hyvin helposti! Tämä on luottamustyö, ja on Evan hallituksen asia päättää, milloin on oikea aika vaihtaa johtajaa.

Tämä artikkeli on osa KU:n Viisi kysymystä vallasta -sarjaa, jossa haastatellaan suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajia ja vallankäyttäjiä. Haastateltavilta kysytään viisi kysymystä, jotka on laatinut englantilainen Labour-poliitikko Tony Benn (1925-2014).

