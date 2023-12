Tuhansille YK:n työntekijöille luvattiin 1970-luvulla, että halutessaan he voisivat eläköitymisensä jälkeen jäädä Yhdysvaltoihin pysyvästi. Kauan kestänyt etu on nyt vaarassa ja eläkkeelle siirtyvien on pakko palata kotimaahansa.

Yhdysvaltojen maahanmuutto ja kansalaisuuslaki antoi tietyt kriteerit täyttäneille, pitkään G4-viisumilla työskennelleille YK:n työntekijöille mahdollisuuden anoa pysyvää oleskelulupaa eläkkeelle jäämisen jälkeen. Green Card -nimellä tunnetun oleskeluluvan luokaksi heille merkittiin Special Immigrant.

Nyt YK:n hallintostrategiasta vastaava DMSPC on lähettänyt työntekijöille kiireellisen ilmoituksen, jonka mukaan Yhdysvaltojen kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto on väliaikaisesti lopettanut Special Immigrant -kategoriaan kuuluvien, pysyvien oleskelulupa-anomusten käsittelyn.

Jatkuessaan tilanne voi vaikuttaa paitsi eläköityviin myös hiljakkoin eläkkeelle jääneisiin ja heidän perheenjäseniinsä, jotka niin ikään hakevat oleskelulupaa Special Immigrant -perusteisesti.

YK on neuvonut työntekijöitä hakemaan maahanmuuttoon paneutunutta oikeusapua tulevan aseman selvittämiseksi.

Kuukausi aikaa poistua

YK:n pitkäaikainen työntekijä kertoi IPS:lle, että koko ohjelma on vaarassa, sillä selvyyttä sen jatkamisesta tai asian ratkaisemisesta ei ole. Nimettömänä esiintyvän haastateltavan mukaan kyse on ilmeisesti hakemusruuhkasta, mutta syy voi olla poliittinenkin.

– Ei sitä koskaan tiedä, hän toteaa.

– Se tarkoittaa, ettei YK:n G4-viisumin haltijoiden hakemusten käsittelyä ole priorisoitu. Tilanne on varsin vakava, sillä se tuli yllätyksenä monille sihteeristössä.

– Meille on kerrottu, että töiden lopettamisen jälkeen Yhdysvalloista on poistuttava 30 päivän kuluessa, mikäli ei ole saanut statustaan muutettua maahanmuuttojuristin avulla. En näe muutoksia lähitulevaisuudessa. Tämä on vähintäänkin suuri pettymys ja sekasotku.

Sveitsi on toista maata

YK:n työntekijät, joilla on asuntoja, talo tai muuta omaisuutta, joutuvat lyhyellä varoitusajalla hankkiutumaan niistä eroon ennen kuin lähtevät Yhdysvalloista. Säätämistä on myös heillä, joiden lapset opiskelevat yhdysvaltalaisissa korkeakouluissa.

– Täydellinen painajainen, sanoo yksi työntekijä, jonka eläkkeelle jääminen ensi vuoden helmikuussa pakottaa hänet lähtemään Yhdysvalloista.

Genevessä kansainvälisiä organisaatioita on yli 40 ja niistä suurin osa – kuten Maailman terveysjärjestö WHO ja kansainvälinen työjärjestö ILO – on YK:n alaisia. Niiden työntekijät voivat Sveitsissä viidestä kymmeneen vuoteen asuttuaan anoa ja saada maan kansalaisuuteen johtavan pysyvän oleskeluluvan eläkkeelle jäätyään.

YK:lla ja sen järjestöillä, joihin kuuluvat esimerkiksi kehitysohjelma UNDP ja lastenrahasto UNICEF, on New Yorkissa yli 9 000 työntekijää, joista jotkut ovat ennen eläköitymistään asuneet Yhdysvalloissa jopa 30–40 vuotta.