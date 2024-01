Tätä kirjoittaessa Israelin iskut sairaaloihin ovat johtaneet lähes jokaisen Gazan sairaalan sulkemiseen. Israel on myös pitänyt sähkö- ja vesihanat kiinni sekä vaikeuttanut humanitäärisen avun tuontia Gazan alueelle. Näin Israel on osoittanut halukkuutensa hyökätä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kimppuun.

Israelin pitkään harjoittama apartheid ja kansanmurha on kaikin puolin epäinhimillistä ja tuomittavaa, mutta tässä haluamme korostaa usein unohdettua kansanosaa – vammaisia. YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista rikotaan törkeästi myös Suomessa, mutta sairaaloiden pommittaminen on julmuudessaan omaa luokkaansa. Ei ole mitään paikkaa joka olisi yhtä selkeästi puolustuskyvyttömien asuttamia kuin sairaala. Erityisen törkeää tästä tekee se, että suuri osa Gazan vammaisista on Israelin etniseen puhdistukseen tähtäävän politiikan tulosta.

Vaikka Israel ja sen tukijamaat ovat väittäneet Hamasin käyttävän sairaaloiden potilaita ja henkilökuntaa ihmiskilpinä, tästä ei ole tarjottu mitään uskottavia todisteita. Vaikka heidän väitteensä pitäisivät paikkansa, sairaaloiden pommittaminen olisi silti sotarikos.

ILMOITUS ILMOITUS

Ei ole mitään paikkaa joka olisi yhtä selkeästi puolustuskyvyttömien asuttamia kuin sairaala.

Tuotettuaan fyysisiä ja henkisiä vammoja palestiinalaisille vuosikymmenten ajan, Israelin “kehotus” poistua Pohjois-Gazasta vuorokauden aikana oli vammaisnäkökulmasta täysin järjetön, varsinkin kun polttoaineen saanti oli siellä jo estetty. Tämä ei tietenkään ollut ensimmäinen ihmisoikeuksien vastainen toimi, vaan historia on pitkä.

Tulee muistaa, että Israelin julma politiikka palestiinalaisia kohtaan ei ilmestynyt tyhjästä, vaan on loogista jatkoa sille kolonialistiselle politiikalle jonka pohjalta länsimaat Israelin perusti. Kansanmurha on ollut perinteisesti osa länsimaiden pyrkimyksiä hallita muita maailmankolkkia, ja Israelin toimet ovat olleet tämän mukaisia. Vammaiset ovat perinteisesti olleet kansanmurhan ensimmäisten uhrien joukossa.

Meidän suomalaisten on hyvä tietää ja muistaa, että Suomikin tukee Palestiinassa tehtäviä hirmutekoja ostamalla ja myymällä aseita Israelin kanssa.

Suomen tulisi painostaa Israelia ja Hamasia kaikin käytettävissä olevin keinoin solmimaan pitempiaikainen tulitauko, jonka suojassa konfliktin luomia vammoja voidaan hoitaa. Hankkeen pitäisi tähdätä pysyvään rauhaan, jossa Palestiina, Jordanjoelta Välimerelle, voi olla vapaa ja turvallinen ympäristö kaikille, uskontoon, etniseen taustaan, vammaisuuteen, tai muuhun inhimilliseen piirteeseen katsomatta.