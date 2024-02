Tammikuun 15.–19. päivä Davosissa kokoontuneen Maailman talousfoorumin teemoihin lukeutui sukupuolten taloudellinen tasa-arvo. Taloudellisten sukupuolikuilujen kaventamisen uskotaan kiihdyttävän tuottavuutta ja talouskasvua arvaamattoman paljon.

Kaupankäyntiä on viime aikoihin asti tarkasteltu sukupuolineutraalista näkökulmasta, mutta nyttemmin on tutkittu myös kaupan ja sukupuolen suhteita.

Sen, että myös naiset pääsevät käymään kauppaa, on osoitettu vaikuttavan myönteisesti työllisyyteen, palkkoihin ja vientikaupan menestyksellisyyteen. Maan vientimenestykseen vaikuttavat sekä teknologiset että ei-teknologiset innovaatiot, ja kaikkien sukupuolten mukaan ottaminen on merkittävä ei-teknologinen innovaatio, joka edistää vientikauppaa.

Etelä-Aasian naiset eivät pääse vientikauppaan

Pakistanin, Intian, Bangladeshin ja Sri Lankan kaltaisten kehittyvien maiden naiset ovat jo kauan olleet mukana maatalous- ja tekstiilialoilla. Viime aikoina naisten osallistuminen myös it- ja palvelualoille on saanut vauhtia. Etelä-Aasia on silti sukupuolten tasa-arvoindeksin kahdeksasta alueesta toiseksi matalimmalla tasolla, 63,4 prosentissa.

Naisyrittäjät muodostavat edelleen erittäin pienen osan kehittyvien maiden vientiprofiilista.

Naisten vähäisyys vientisektorilla johtuu naisten ja miesten eriarvoisuudesta useilla elämänalueilla. Naisilla on miehiä huonompi koulutus, verkostot, liikkuvuus, samoin kuin taloudelliseen toimeliaisuuteen vaikuttavat tuotanto- ja muut resurssit. Kaupan yleiset esteet, kuten kehno infrastruktuuri ja työläs byrokratia haittaavat naisia enemmän kuin miehiä.

Teknologia tasaa eroja

Lisäksi naiset ovat keskittyneet yritystoiminnassaan suhteellisesti vähemmän tuottoisiin aloihin kuin miehet, ja suuria voittojakin tuottavilla sektoreilla he jäävät jälkeen miehistä. Naisten yrityksillä ei useinkaan ole voimavaroja laajentua kansainvälisille markkinoille, eikä niillä ole kansainvälisille markkinoille päästyään kykyä sietää lyhytaikaistakaan tappiollisuutta. Se on yksi syy siihen, että naisten johtamat yritykset kärsivät pandemiasta eniten.

Kauppasopimuksissa otetaan jo melko yleisesti huomioon gender-näkökulma, joten tilanne on hiljalleen korjaantumassa.

Teknologiaan käsiksi pääsevät naiset todennäköisemmin osallistuvat myös kansainväliseen kauppaan. Teknologia antaa naisille tilaisuuden ohittaa liikkuvuuden rajoitukset ja ylittää kulttuuriset muurit, ja siten saada tasavertaisesti yhteyden niin kuluttajiin kuin liikeyritysten ostajiinkin. Älypuhelinten ja internetin ääreen pääsy on parantanut kehittyvien maiden naisten tuloja ja taloudellisia mahdollisuuksia.