Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä arvioi, että veronmaksajien rahoilla turvataan tappiollisen turkistarhauksen jatkuminen.

Kivelä viittaa siihen, että valtio on maksamassa turkistarhoille yli 50 miljoonaa euroa korvauksia lintuinfluenssan vuoksi lopetetuista eläimistä. Hän ihmettelee, että miksi rahat käytetään epäeettisen, kannattamattoman alan tekohengittämiseen eikä oikeudenmukaisen siirtymän mukaiseen luopumistukeen.

– Rahat olisi pitänyt käyttää turkistarhauksen luopumistukeen. Nyt kymmenien miljoonien korvauksilla turvataan tappiollisen tarhauksen jatkuminen, Kivelä sanoo.

Ristiriitaisia tilanteita

Vasemmistoliitto on esittänyt turkistarhaajille maksettavia luopumistukia osana turkistarhojen oikeudenmukaista siirtymää. Tukipaketti helpottaisi tarhauksen lopettamista ja auttaisi tarhaajia uuden yrityksen perustamisessa, uudelleenkouluttautumisessa ja uuden työn löytymisessä.

– Nykyinen korvaussysteemi yhdessä alan heikon arvostuksen ja markkinatilanteen kanssa on johtanut epäreiluihin tilanteisiin. On käynyt esimerkiksi niin, että lintuinfluenssasta puhtaana pysynyt tarhaaja on joutunut lopettamaan, koska ei saa tarpeeksi nahkatuloa, Kivelä sanoo.

– Samaan aikaan korvauksia saanut turkistarhaaja on ostanut tämän eläimet ja jatkaa toimintaansa, Mai Kivelä sanoo.

Yli 50 miljoonaa

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi maa- ja metsätalousministeriön ehdotusta ylittää valtion talousarviossa määritetty määräraha 45,2 miljoonalla eurolla. Tästä 44,4 miljoonaa euroa maksetaan turkistarhaajille.

Korvausten määrä on yhteensä 50,7 miljoonaa euroa, sillä turkistarhoille on maksettu ennakkokorvauksina jo 6,3 miljoonaa euroa. Lintuinfluenssan vuoksi määrättiin lopetettaviksi yhteensä lähes puoli miljoonaa eläintä 72 tarhalla.

– Korvausrahoilla siis turvataan nyt tappiollisen alan jatko. On järkyttävää ja järjetöntä, että käytetään kymmeniä miljoonia, jotta veronmaksajien tuella voidaan tekohengittää epäeettistä turkisalaa, Kivelä sanoo.