Viidentoista kenialaisen pienviljelijän ryhmä on vedonnut maan korkeimpaan oikeuteen, jotta hallitus muuttaisi lakia, joka kieltää sertifioimattomien ja rekisteröimättömien siementen jakamisen, myymisen ja vaihtokaupan.

Kenian maaseudun pienviljelijät turvautuvat epävirallisiin viljelijöiden omiin järjestelyihin siementen hankinnassa eli omien siementen säästämiseen ja jakamiseen, mutta laki siemenistä ja kasvilajikkeista rajoittaa heitä.

Laki pantiin täytäntöön vuonna 2012, ja sen tarkoituksena oli kehittää, edistää ja säännellä nykyaikaista ja kilpailukykyistä siementeollisuutta. Pienviljelijät haluavat muuttaa lakia, joka rankaisee rekisteröimättömien siementen kaupasta jopa kahden vuoden vankeudella tai miljoonan Kenian shillingin (n. 6 450 euroa) sakoilla tai molemmilla.

ILMOITUS ILMOITUS

”Ruokajärjestelmä on myyty”

– Laki on ryövännyt viljelijöiltä oikeuden käyttää kotoperäisiä siemeniä vapaasti. Laki antaa monikansallisille siemenyhtiöille vallan hallita meidän biologisia resurssejamme ja se on johtanut pienviljelijöiden ruuantuotannon vähenemiseen, vetoomuksen laatijoihin kuuluva Richard Opete sanoo.

– Kun siemeniä on jaettu, jokaisella on ollut jotakin istutettavaa ja tämä on antanut yhteisöille turvaa ruokaturvan järkkymistä vastaan. Vaikka viljelijällä ei olisi rahaa ostaa sertifioituja siemeniä, hän voi saada alkuperäissiemeniä ilmaiseksi naapurilta, jolla on ylijäämää, Opete selittää.

Greenpeace African ruokakampanjoija Elizabeth Atieno täräyttää, että siemenlaki on ”myynyt Kenian ruokajärjestelmän parhaan tarjouksen tehneelle”.

– Nykyiset siemensäännökset ovat pakottaneet Kenian pienviljelijät riippuvaisiksi siemenyhtiöistä. Sen seurauksena ruokajärjestelmä on järkkynyt ja muuttunut epävakaaksi. Sertifioidut siemenet ovat kalliita eikä tarjonta aina pysty tyydyttämään kysyntää, Atieno sanoo.

Suojelua, ei kriminalisointia

Pienviljelijä Francis Gikan mielestä hallituksen tulisi pikemmin tukea kuin kriminalisoida perinteisiä siementen säilyttämisen menetelmiä.

– Siemenlaki on valikoiva, sortava ja pienviljelijävastainen. Ei köyhällä maanviljelijällä ole varaa 200 000 shillinkiä (n. 1 290 euroa) maksavaan siemenlajikkeen rekisteröintiin, kuten laki vaatii.

Maanviljelijä Francis Ngiri haluaisi, että siemenlaki velvoittaisi dokumentoimaan ja suojelemaan kaikki alkuperäiset siemenlajikkeet.

– Siemenlain pitäisi keskittyä suojelemaan alkuperäisiä kenialaisia siemeniä vain voitoista kiinnostuneiden monikansallisten siemenyhtiöiden hyväksikäytöltä.

Ruohonjuuritason verkosto Seed Savers Network Kenya on yhteistyössä pienviljelijöiden kanssa perustanut tähän mennessä 51 yhteisöjen siemenpankkia eri puolille Keniaa. Organisaatio auttaa viljelijöitä jäljittämään ja säilyttämään uhanalaisia alkuperäisiä siemeniä siemeniä jakamalla. Siemenpankit palvelevat yli 60 000 pienviljelijää koko maassa.

Agronomi Ben Wanyoro kertoo, että alkuperäiset siemenet ovat luonnostaan sopeutuneita paikallisiin ympäristöolosuhteisiin.

– Monimuotoisina ne pystyvät sietämään tuholaisia, kasvitauteja ja ihmisen interventioita.