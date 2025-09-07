Burkina Fason kuivan vyöhykkeen sydämessä, Zoungoun kylässä Alhaji Birba Issa, sipulin pienviljelijä, kumartuu hoitamaan siisteissä vihreissä riveissä kukoistavia kasvejaan. Taustalla humisee aurinkovoimalla käyvä pumppu.

– Ennen maa oli käyttämätöntä kuivana kautena, hän sanoo.

– Dieselpumppu hajosi. Sato kuihtui. Mutta nyt voimme viljellä vuoden ympäri.

Issa johtaa yhtä niistä 89:sta viljelijäosuuskunnasta, jotka osallistuvat pienviljelijöitä, erityisesti naisia ja nuoria puhtaan energian teknologialla varustavaan Renewable Energy for Agriculture and Livelihoods -ohjelmaan (REAL BF). Uusi teknologia vaikuttaa sekä maatalouden tuottavuuteen että sen arvostukseen Burkina Fason kuivilla alueilla.

Energia ja maatalous

Burkina Fasoa ilmaston muuttuminen uhkaa monin tavoin. Sadevedellä kastellusta maataloudesta riippuvaisia on yli 80 prosenttia maan väestöstä. Sateet tulevat nykyään epäsäännöllisesti ja lämpötilat nousevat.

REAL BF liittää pienviljelijät verkonulkoiseen aurinkosähköjärjestelmään, biohajottamoihin ja energiatehokkaisiin tuotantoteknologioihin ja auttaa yhteisöjä laajentamaan viljelyaikaa, säilömään satoa ja vähentää riippuvuutta saastuttavista polttoaineista.

Vuoden 2024 heinäkuuhun mennessä ohjelma oli tavoittanut 15 937 pienviljelijää, heistä 80 prosenttia oli naisia. Toiminnot toteutuivat 82 ja budjetti 90 prosenttisesti.

– Eivät nämä kuitenkaan mitään drop-and-go -teknologioita ole, huomauttaa Issouf Ouédraogo, Länsi-Afrikan Practical Actionin aluejohtaja.

– Suunnittelemme ratkaisut viljelijöiden kanssa, tuemme heitä osuuskuntien perustamisessa ja opetamme hallitsemaan järjestelmiä. Tulokset omistaa yhteisö ja siksi tämä toimii.

Pellot vihertävät sadekauden jälkeenkin

– Ennen viljelimme kolme kuukautta, kertoo Aminata Zangre, Zoungoun osuuskunnan johtaja.

– Nyt suunnittelemme kylvöjä kahdeksaksi kuukaudeksi. Lapseni syövät paremmin, ylijäämän myymme ja käytämme lehmänlantaa energiantuotantoon. Se on kuin muuttaisi jätteen toivoksi.

Gon Boussougoussa Molle Nossira ohjaa kalanjalostusosuuskuntaa, joka aiemmin kärsi kalojen pilaantumisesta ja savusta.

– Kalat tuppasivat pilaantumaan jo ennen puoltapäivää. Nyt käytämme energiatehokkaita uuneja ja aurinkokylmähuoneita, Nossira kertoo.

– Kalat pysyvät tuoreina ja saamme niistä paremman hinnan. Myymme jopa kylmiä juomia, se houkuttelee lisää asiakkaita.

REAL BF hankkeen hyödyt ovat lukujen valossa huomattavia. Puhtaan energian tuotanto on kasvanut 180 MWh joka vuosi. Kompostia tuotetaan 148 tonnia ja biokaasua 1268 kiloa. Polttopuuta säästyi 772 tonnia eli metsää jäi kaatamatta 135 hehtaarin verran. Pienviljelijöiden tulot nousivat.

– Ruokaturva on parantunut. Sadonkorjuun jälkeiset menetykset ovat vähenneet. Naiset eivät käytä enää tunteja päivästään polttopuiden keräämiseen, Farid Sawadogo, Practical Actionin kenttäkoordinaattori selittää. ”Resilienssi kasvaa hyvin käytännöllisellä tavalla.”

Nuoret näkevät maataloudessa tulevaisuuden

Koulpeléssa Awa Convolbo johtaa sheavoin tuotantoon keskittynyttä osuuskuntaa.

– Aiemmin käytimme polttopuita, mikä oli haitallista ja uuvuttavaa, hän muistelee.

– Nyt meillä on paremmat liedet ja vesipumput toimivat aurinkoenergialla. Tulomme ovat parantuneet ja olen voinut tukea lasteni koulutusta.

Convolbo osallistui Ruandaan tehdylle tiedonvaihtomatkalle. Kotiin hän palasi valmiina järjestämään uusiksi osuuskunnan talouden.

– Puhdas energia ei muuttanut vain sitä, miten keitämme. Se muutti myös tapamme johtaa.

Nuoret ovat löytäneet paikkansa yhteisössä esimerkiksi aurinkojärjestelmiä huoltamalla, osuuskunnan taloudesta huolehtimalla ja maatalouden suunnittelutyökaluja digitalisoimalla.

– Nuoret näkevät energiassa ja maataloudessa tulevaisuuden, Sawadogo sanoo.

– He jäävät kotikyliinsä, tekevät uraa ja tuovat uusia ideoita.

Zoungoussa Birba Issa listaa tärkeimmät muutokset: lapset ovat palanneet kouluun, naiset johtavat osuuskuntia ja maanviljelijät suunnittelevat yli yhden satokauden.