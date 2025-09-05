ILMOITUS ILMOITUS

Vaikka sisäpolitiikassa riidellään, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on Suomessa haettu aina mahdollisimman suurta konsensusta. Perjantaina tähän repesi railo, kun ulkoministeri Elina Valtosen päätöksellä Suomi yhtyi Ranskan ja Saudi-Arabian valmistelemaan New Yorkin julkilausumaan Palestiinan kysymyksen rauhanomaisesta ratkaisemisesta ja kahden valtion ratkaisun toteuttamisesta.

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit jättivät eriävän mielipiteen päätökseen vaikka julkilausumaa voi pitää historiallisena ja tasapainoisena. Tämä on ensimmäinen kerta, kun arabimaat tässä laajuudessa sitoutuvat Israelin turvallisuuteen ja vaativat Hamasin aseistariisuntaa sekä vallan luovuttamista Gazassa.

Äärikonservatiivipuolueet vastustivat julkilausuman hyväksymistä, koska siinä ei niiden mielestä oteta riittävästi huomioon kansanmurhaa Gazassa suorittavan Israelin turvallisuustarpeita.

Oppositiossa ollaan pöyristyneitä siitä, että hallituksen sisäiset ristiriidat levisivät nyt myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Johtaako hallitusta ja Suomea kukaan?, kysyi keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska. Vihreiden Hanna Holopainen piti tilannetta ennenkuulumattomana jopa nykyisen hallituksen mittapuulla.

– Näinä aikoina hallitus ei yksinkertaisesti voi riidellä julkisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Toivon ja odotan, että pääministeri Orpo suoristaa hallituksensa rivit yhteisten asioidemme hoitamiseksi, Holopainen vaati.

Hallituksen pääpuolueiden puheenjohtajat Petteri Orpo ja Riikka Purra tulkitsivat eri tavalla, onko New Yorkin julkilausuma ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä hallitusohjelman mukainen.

– Suomella ei voi olla kuin yksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja, Suomen linja. Hallituksen johdolta ei voi näin isoissa asioissa tulla näin vastakkaisia kantoja julkisuuteen, keskustan Ovaska sanoi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaati Iltalehden haastattelussa seuraavana askeleena Palestiinan tunnustamista ja väläytti välikysymystä aiheesta. Parin viikon päästä alkaa YK:n yleiskokous, jossa monet länsimaat ovat aikeissa tunnustaa Palestiinan.

– Nyt kun Suomi on tämän askeleen ottanut, niin pidän tärkeänä, että Suomi tekee päätöksen tunnustaa Palestiinan valtio ja Suomi liittyy muiden maiden mukaan YK:n huippukokousviikolla, Lindtman sanoi Iltalehdelle.

– Jos Suomi ei kykene tätä tekemään, niin tulemme haastamaan hallituksen eduskunnassa.

Lindtman tarkensi haastamisen tarkoittavan välikysymystä.