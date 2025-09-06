Burundista paenneelle 18-vuotiaalle Lionel Ngukusengelle on löytynyt uusi vastustaja Keniassa sijaitsevassa Kakuman pakolaisleirissä: ilmastonmuutos.

Lionel on kuitenkin saanut niskaotteen vastustajastaan, ja istuttanut jo 70 puuta kotiinsa leirissä, jossa asuu 300 000 pakolaista ja opiskelee yli 7 200 oppilasta.

800 kilometriä Nairobin luoteispuolella sijaitsevassa Kakumassa lämpötila voi kohota jopa 40 asteeseen. Sinne pakolaiset istuttavat kuivuutta sietävää neem-puuta.

Leirin koulussa, Future Primary Schoolissa, opiskelee lapsia Etelä-Sudanista, Sudanista, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Etiopiasta, Somaliasta ja Afganistanista. Koulussa on vain 23 opettajaa, vaikka jokaisessa luokassa on keskimäärin 209 oppilasta. Tänä vuonna 48 opettajaa irtisanottiin Yhdysvaltain avustusleikkausten vuoksi.

Koulupäivä alkaa jo kello 6 aamulla, sillä keskipäivällä lämpö käy tukalaksi.

– Olen istuttanut kotiini jo 70 puuta ja teen läksyjäni istuen niiden varjossa, yhdeksäsluokkalainen Lionel kertoo.

Puiden istutusta vaikeuttaa veden niukkuus. Leirin johtaja Edwin Chabari kertoo, että vettä on säännöstelty 18 litraan per henkilö päivässä.

Puiden istutuksesta elinkeino ja selviytymiskeino

Kakuma tarkoittaa turkanan kielessä “ei missään”, viitaten paikan syrjäiseen sijaintiin. Se on kuitenkin ollut pakolaisten turvapaikka jo vuodesta 1992. Oppilaiden puunistutusta tukevat muun muassa Girl Child Network ja Education Above All -säätiöt.

– Nuoret ovat voimavara, jolla voidaan kääntää ympäristön tuhoutumisen suunta. Teemme työtä, jotta he vievät oppimansa tiedon koulusta yhteisöön ja hanke jatkuu, Girl Child Networkin apulaisjohtaja Dennis Mutiso sanoo.

Puiden istutus tasapainottaa leirin polttopuiden kulutuksesta johtuvaa metsäkatoa. Mutta avustusleikkaukset ovat osuneet myös ilmastotoimiin ja osa järjestöistä jäi ilman rahoitusta.

– Tuki Girl Child Networkilta tuli juuri oikeaan aikaan. Olemme kouluttaneet oppilaita istuttamaan mahdollisimman paljon puita sekä kouluissa että kodeissa, alueen opettajapalvelukomission johtaja Joseph Ochura kertoo.

Nuoret ilmastosoturit

Arid Zone Schoolin pihaan on istutettu yhteensä 900 puuta. Oppilasasuntolassa käytetään polttopuuta ruoanlaittoon, mutta puiden istutus auttaa tasapainottamaan kulutusta.

Mutison mukaan Kakuman alueella on istutettu jo 645 352 puuta. Tavoitteena on istuttaa 850 215 puuta vuoden loppuun mennessä.

– Oppilaat vievät puunistutustiedon vanhemmilleen, ja näin toiminta leviää koulun ulkopuolelle, rehtori Edukon Joseph sanoo.

Puiden istutus tapahtuu koulun ympäristökerhossa, jossa lapset ja nuoret saavat merkityksellisen tekemisen lisäksi myös ystäviä.

22-vuotias Nema John Zechariah pakeni Sudanin sotaa Keniaan kahdeksan vuotta sitten. Puiden istuttaminen oli hänelle tuttua puuhaa jo Sudanissa, jossa hän viljeli hedelmäpuita ja torjui nälkää sodan keskellä, kun ruokaa oli tuskin lainkaan.

– Sota aiheutti nälkää. Puiden hedelmät antoivat ruokaa ja myyntituloja. Aloitin puiden istutuksen Keniassa vuonna 2022.

25-vuotias Augustino Kuot Bol Etelä-Sudanista kiteyttää monien toiveen.

– Haluamme rauhaa maailmaan. Ilman rauhaa meillä ei ole aikaa istuttaa puita.