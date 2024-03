Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii Helsinkiä muuttamaan asennettaan luontoa kohtaan ja kunnioittamaan demokraattisesti päätettyjä ympäristölinjauksia.

Ryhmä viittaa kahteen tuoreeseen tapaukseen, Länsisataman tunnelin suuaukkoon ja Mustapuron kuningaskalastajan elinympäristön tuhoamiseen.

Valtuustoryhmä harmittelee sitä, että Länsisataman tunnelin suuaukkoa on on esitetty rakennettavaksi Lapinlahden puistoon, vaikka kaupungilla on ollut jo vuosia tiedossa, että alueella elää äärimmäisen uhanalainen hyönteislaji kirvelilattakoi.

ILMOITUS ILMOITUS

”Lain noudattamisen pitäisi olla itsestäänselvyys.”

Ryhmä muistuttaa myös viime viikon uutisesta, jonka mukaan Helsinki on tuhonnut harvinaisen lintulajin, kuningaskalastajan elinympäristöä Mustapurolla, koska “luontoarvoja ei ole tapana tarkistaa.

Samaa menoa jo vuosia

Lisäksi ryhmä muistuttaa toissa syksyn tapahtumista. Tuolloin Helsinki runteli lailla vahvasti Stansvikin suojellun noron tietokatkokseen vedoten, vaikka kaupungilla on ollut norosta tieto jo vuosia.

– Vasemmistoliitto on tehnyt vuosikausia töitä, jotta kaupungin linja luonnon- ja ilmastonsuojelun suhteen muuttuisi, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund sanoo.

– Tämän ansiosta kaupunki on nykyään linjoissaan ja strategiassaan sitoutunut suojelemaan monimuotoista luontoaan. Siksi ei ole hyväksyttävää, että edelleen saamme lukea uutisia siitä, miten Helsinki ei aina noudata edes luonnonsuojelulakia tai vesilakia.

Viime vuonna Stansvikin ikimetsässä rakennustyöt keskeytettiin vasta ympäristöaktivistien sinnikkään työn myötä.

– Ei voi olla niin, että meidän päättäjien pitää jo tehtyjen päätösten jälkeen valvoa, että kaupunki todella toimii niin kuin on päätetty. On surkeaa, että vasta ympäristöaktivistien nostama meteli saa kaupungin havahtumaan toiminnan lainmukaisuuteen, Haglund toteaa.

– Lain noudattamisen pitäisi olla itsestäänselvyys.

Kaupungilla oli tieto

Vasemmistoliitto häkeltyi kuningaskalastajan elinympäristön tuhoamisesta, koska valtuustoryhmä oli yhteydessä asiasta kaupungin ympäristöpalveluihin jo ennen kuin puron työt aloitettiin.

– Kaupungilla on ollut tieto kuningaskalastajasta ja tästä huolimatta puron raivaamista jatkettiin, Haglund tähdentää.

– Myös Lapinlahden alueella elävästä harvinaisesta kirvelilattakoista keskusteltiin jo viime valtuustokaudella, mutta silti meille nyt esitellään sen elinympäristöä tuhoavia suunnitelmia.

Hän painottaa sitä, että luonnonsuojelu ei voi jäädä korulauseiksi, vaan sen pitää näkyä kaupungin toiminnassa ja päätöksissä. Nykytilanne on kestämätön.

– Henkilöstöä on koulutettava ja kaupungin prosessit on käytävä läpi, jotta ei voi enää syntyä tilanteita, jossa ympäristöä pilataan ajattelemattomuuden vuoksi. Kaupunkilaisten pitää voida luottaa Helsinkiin ja demokratian toteutumiseen, hän vaatii.