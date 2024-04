Taliban kielsi valtaan noustuaan tytöiltä ensin mahdollisuuden käydä koulua kuudennen luokan jälkeen. Sitten suljettiin yliopistojen portit naisopiskelijoilta.Tytöt jatkavat silti taistelua oikeudestaan saada koulutusta. Heitä varten perustettujen salaisten koulujen määrä kasvaa jatkuvasti.

Tytöt ja naiset ovat Afganistanissa olleet vastaavassa tilanteesta aiemminkin. Kun Taliban vuonna 1996 nousi valtaan ensimmäisen kerran, se sulki tytöiltä koulut. Tuolloin maan naiset ja tytöt perustivat maanalaisia kouluja ja jatkoivat salaa opiskeluaan.

Uhkasta huolimatta tytöt ja naiset haluavat myös nyt jatkaa kouluttautumistaan. He opiskelevat kotonaan ja salaisissa kouluissa, vaikka se on erittäin vaarallista. Heidät voidaan pidättää, jos talibanit saavat heidät kiinni.

Onni opinnoista

Yksi oppilaista kertoo:

– Kuten normaalissa koulussa, meillä on lukujärjestys ja eri alojen opettajat opettavat meitä. Koulua pidetään erään opettajamme talossa, johon menemme salaa. Aluksi opiskelimme toisen opettajan talossa, mutta Hyveiden edistämisen ja paheiden vastustamisen ministeriö sai tietää siitä. Kun ministeriön edustajat tulivat paikalle, juoksimme karkuun ja hyppäsimme pihan muurien yli. Muutama opiskelija jäi taloon.

– Opettajamme totesi ministeriön edustajille, että heillä oli juuri meneillään Koraanin lukutunti ja että oppilaat olivat hänen ystäviään, jotka hän oli kutsunut yhteiseen lukuhetkeen. Tapauksen jälkeen opettajamme soitti meille ja sanoi, että meidän opintomme jatkuvat uudessa paikassa.

Rohkeutta riittää, sillä samaan aikaan toinen oppilas, Farhanaz, sanoo, että vaikka talibanit tappaisivat hänet, hän jatkaa opintojaan. Farhanaz on opinnoistaan todella onnellinen.

Hän ei tiedä, kuka salaisen koulun on perustanut. Hänen mukaansa opettajat ovat luvanneet, että koulun perustaja järjestää menestyville oppilaille apurahaa ulkomailla opiskelua varten.

– Riippumatta siitä, kuinka päättäväisesti Taliban haluaa sulkea meidät kotiin, yritämme silti taistella oikeuksiemme puolesta. Yritän päästä opiskelemaan ulkomaille tämän ohjelman kautta. Sen jälkeen palaan takaisin opettamaan tyttöjä, joilta koulutus on evätty.

Kontrolli ei yllä verkkoon

Soraya on yksi salaisten koulujen opettajista. Hän sanoo pelkäävänsä, että jos hän joutuu Talibanin käsiin, hänen kohtalonaan saattaisi olla jopa kuolemantuomio. Silti hän jatkaa työtään.

– Korostamme opiskelijoillemme, että kukaan ulkopuolinen ei saa tietää koulustamme ja työstämme. Palkkamme maksava taho ei halua meidän juurikaan tietävän itsestään. Se sanoo, että jos joku meistä on pidätetty ja hänestä puristetaan tietoa, koko organisaatio joutuu talibanien käsiin. Joten on vain yksi henkilö, joka koordinoi kanssamme koulun toimintaa.

Verkko-opinnot jatkuvat, sillä talibanien kontrolli ei yllä verkkoon. Zan Online -verkkoyliopiston journalistiopiskelija Zuhal kertoo olleensa viidennen lukukauden yliopisto-opiskelija, kun Taliban sulki yliopistojen ovet naisilta. Jokin aika sitten hän löysi Zan Online -verkkoyliopiston, joka opettaa ilmaiseksi naisopiskelijoita. Zuhal on onnistunut jatkamaan opintojaan verkossa siitä, mihin ne yliopistolla jäivät. Nyt hän valmistuu toimittajaksi ja on iloinen, että on saanut opintonsa menestyksekkäästi päätökseen.

– Olen todella onnellinen. Toimittajan työ on kiinnostanut minua pienestä pitäen. Kun Taliban sulki yliopistot, itkin öisin, koska jouduin hautamaan unelmani. Mutta ystäväni, joka oli rekisteröitynyt Zan Online -verkkoyliopistoon, lähetti minulle sinne linkin WhatsAppin kautta. En uskonut sen olevan totta, mutta rekisteröidyin.

– Haastattelujen ja toimittamieni asiakirjojen perusteella minut hyväksyttiin verkko-opintoihin. Teen parhaillaan opinnäytetyötäni, ja kun se on hyväksytty, saan virallisen tutkintotodistuksen. Olen erittäin iloinen, että saan kurssin loppuun onnistuneesti.

Opetusta vapaaehtoistyönä

Mitra, toinen verkkoyliopiston opiskelija, sanoo että opiskelumahdollisuus on pelastanut hänet masennukselta. Sähkön huono saatavuus ja ongelmat verkkoyhteyksissä kuitenkin haittaavat opintoja.

– Yritän saada järjestettyä oppituntejani yöaikaan, koska sähköä on saatavilla enimmäkseen öisin, mutta silloin internet ei toimi kunnolla. Internet on myös kallis. Tuskin pystyn maksamaan siitä.

– Luojan kiitos minun ei tarvitse maksaa yliopisto-opinnoista!

Mitra kertoo, että suurin osa heidän verkkoyliopistonsa professoreista on alun perin työskennellyt Afganistanin yliopistoissa. He pakenivat Afganistanista välittömästi, kun Taliban tuli valtaan. Mukana verkkoyliopistossa on myös muutama ulkomaalainen professori. Opetusta annetaan vapaaehtoistyönä.

Öisin opiskellaan salaa

Nouria on 14-vuotiaan verkkokoulussa opiskelevan yhdeksäsluokkalaisen Samian äiti.

– Sydäntäni särkee tyttäreni takia. Kukaan ei tiedä, että hän opiskelee matkapuhelimen avulla salaisessa huoneessa. Suurin osa hänen oppitunneistaan on yöllä. Istun silloin hänen seuranaan. Yhtenä yönä internet ei toimi, toisena yönä ei ole sähköä. Ostin varavirtalähteen. Lataan sitä muutaman tunnin ajan, jotta tyttäreni saa ladattua oman kännykkänsä. Internet on erittäin kallis eikä toimi kunnolla, mutta yritän silti. Pelkään, että talibanit saavat tietää opinnoista. Mutta tyttäreni vuoksi olemme ottaneet riskin.

Verkkokoulu jatkuu tyttöjen hyväksi. Fakhria Samandari, erään verkkokoulun perustaja kertoo toimineensa opettajana yksityisessä koulussa. Vallanvaihdoksen jälkeen hänenkään tyttärensä ei saanut jatkaa koulua kuudennen luokan jälkeen. Samandari halusi tehdä jotain tyttärensä ja muiden samassa tilanteessa olevien tyttöjen hyväksi, joten hän perusti verkkokoulun.

– Talibanit ovat sulkeneet tyttöjen kouluja vastoin islamin uskontoa. Islamin mukaan koulutus on pakollista sekä miehille että naisille. Olen pitänyt yllä tätä koulua vuoden ajan, ja kaikki professorit ja verkkokoulussa työskentelevät ovat vapaaehtoisia. Emme veloita opiskelijoilta lukukausimaksuja. Tavoitteemme on, etteivät tytöt lopeta opiskelua. Me opetamme.

– Talibanit eivät tiedä, että kierrämme heidän rajoituksiaan tällä tavalla. Meillä ei ole fyysistä toimistoa ja kaikki työmme tehdään verkossa. Verkosta Taliban ei löydä koteihimme. Jos he jostakin syystä löytäisivät meidät, tiedän, että joutuisimme pidätetyiksi. Olemme nähneet, kuinka he ovat kiduttaneet muita opettajia. Mutta tyttöjemme vuoksi olemme ottaneen tämän riskin, ja jatkamme taistelua, Samandari sanoo.

Taliban pidätti tammikuussa Jawed Noorzad Kakarin, Roshan Online University of Afghanistan -yliopiston hallintoapulaisjohtajan. Pidätyksen sanottiin liittyvän Kakarin rooliin naisille opintomahdollisuuksia tarjoavan yliopiston toimintaan. Yliopisto keskittyy juuri tyttöjen opettamiseen, ja se ilmoittaa opettaneensa noin 7 000 opiskelijaa perustamisestaan eli loppuvuodesta 2022 lähtien.

Salaisissa kouluissa opiskelu sekä niiden ylläpito saattavat tarkoittaa pidätetyksi joutumista, jopa kuolemantuomiota. Silti yhä useammat rohkeat jatkavat koulujen perustamista ja yhä useammat opiskelijat jatkavat opintojaan.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Blogien kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä. Artikkeli on editoitu aiemmin Suomen Kuvalehden verkkosivuilla julkaistusta Afgaaninaisen katse -palstan kirjoituksesta.