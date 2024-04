Kansalaisjärjestö Eteläaasialaiset ihmisoikeuksien puolesta (SAHR) vaatii Bhutanin hallitusta vapauttamaan poliittiset vangit, joita on pidetty telkien takana pahimmillaan vuosikymmeniä. Bhutan tunnetaan kansainvälisesti ennen muuta bruttokansantuotteen vastineeksi kehittämästään brutto-onnellisuus -indeksistä.

SAHR esitti vaatimuksensa hiljakkoin Nepalissa Maailman sosiaalifoorumin kokouksen istunnossa, joka käsitteli Bhutanin mielipidevankeja. Istunnossa kiinnitettiin huomiota nepalilaistaustaisten bhutanilaisten karkotuksiin 1980- ja 1990-luvulla. Lhotshampoina tunnettujen pakolaisten tilanne on tunnettu hieman paremmin kuin poliittisten vankien, joista monet ovat viettäneet yli 30 vuotta Chamjangin vankilassa. Samoin hyvin vähän tiedetään poliittisista syistä kadonneista bhutanilaisista, joita on merkittävä määrä.

Bhutan on valtiona siirtynyt kohti demokratiaa luovuttuaan vuonna 2008 yksinvaltaisesta monarkiasta. Uudesta perustuslaista huolimatta maa on monissa suhteissa säilynyt autoritaarisena, eikä kuninkaan valta edelleenkään ole pientä. Valtion turvallisuuskoneisto on vainonnut demokratiaa ja syrjinnän lopettamista vaatineita lhotshampa-aktivisteja.

Kuninkaalla on valta vapauttaa poliittiset vangit ja siksi SAHR pitääkin kuningas Jigme Khesar Namgyel Wangchuckia henkilökohtaisesti vastuussa vangitsemisten jatkumisesta. SAHR uskoo, että Bhutanin kehittyminen kohti demokraattista valtiota ja todella onnellista kansakuntaa vaatii mielipidevankien vapauttamista.

Järjestö myös vaatii kansainvälistä yhteisöä, naapurimaat Nepal ja Intia mukaan lukien, taivuttelemaan Bhutania ottamaan takaisin Nepalin pakolaisleireillä viruvat Bhutanista karkotetut, jotka eivät halua lähteä johonkin kolmanteen maahan.