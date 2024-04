Latinalaisen Amerikan ja Karibian naisten piti saavuttaa tasa-arvo miesten kanssa vuoteen 2030 mennessä. Niin valtiot sopivat hyväksyessään vuonna 2015 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä, että siinä onnistutaan.

– Alueellamme saavutetaan mahdollisesti vain 25 prosenttia tavoitteista. Tavoitteista 48 prosentissa on tosin tapahtunut kehitystä oikeaan suuntaan, mutta samalla 27 prosentissa on otettu takapakkia, Latinalaisen Amerikan ja Karibian talouskomissio Eclacin tasa-arvoasioiden johtaja Ana Güezmes toteaa.

Güezmesin mukaan lakeja ja poliittisia linjauksia tasa-arvon saavuttamiseksi kyllä vahvistetaan, mutta toimeenpanossa on ongelmia. Etenemisvauhti kohti todellista tasa-arvoa ei ainakaan kiihdy.

Ongelmia on esimerkiksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja lapsiavioliittojen kitkemisessä sekä palkattoman koti- ja hoivatyön arvostuksen nostamisessa. Viimeisen vuosikymmenen niukka talouskasvu ja koronapandemia ovat lisänneet köyhyyttä ja työttömyyttä sekä heikentäneet ruokaturvaa. Kaikki nämä tekijät kurittavat naisia ja tyttöjä rajummin kuin miehiä.

Työtä ilman tunnustusta tai palkkaa

Eclac julkaisi helmikuussa yhdessä YK:n naisjärjestön kanssa tutkimuksen Latinalaisen Amerikan ja Karibian etenemisestä kohti sukupuolten tasa-arvoa. Sen mukaan 40 prosenttia alueen naisista kärsii jonkinasteisesta ruokaturvan puutteesta ja nälästä, 30 prosenttia elää köyhyydessä ja 10 prosenttia äärimmäisessä köyhyydessä. Huonoimmassa asemassa ovat alkuperäiskansoihin lukeutuvat, mustat ja maaseudun naiset.

Yli viisitoistavuotiaista naisista 25 prosentilla ei ole omia tuloja, ja alimmissa sosiaaliluokissa tulottomien osuus kasvaa aina 40 prosenttiin.

Perun Cuzcon departementissa asuva Nayda Quispe, 62, on erittäin hyvin perillä maalaisnaisten elämän karuudesta.

– Me kärsimme jatkuvasti eriarvoisuudesta. Naiset tekevät työtä kaiket päivät, mutta eivät saa palkkaa eivätkä tunnustusta vaivannäöstään. Naisia työnnetään taka-alalle ja taloudellisen riippuvuuden vuoksi he pysyvät väkivaltaisissa liitoissa, Quispe sanoo.

Omien tulojen puute esteenä

Nayda Quispe on kotiseutunsa harvoja naisia, joka on onnistunut jatkamaan opintojaan. Hän on valmistunut biologiksi ja työskennellyt biologina kadottamatta yhteyttään agroekologiaan, jolle on nyt kokonaan omistautunut.

Hän kritisoi hallituksia siitä, että nämä rakentavat betonisia muistomerkkejä sen sijaan, että investoisivat naisten koulutukseen. Koulutus antaisi naisille mahdollisuuden saada säällistä työtä ja ansaita omaa rahaa.

– Niin kauan kuin muutosta ei tapahdu, meidät unohdetaan kuten on aina tehty.

Eclacin tutkimus kertoo, että alueen pahimmat valtiot tässä suhteessa ovat Guatemala ja Honduras. Guatemalassa yli 50 prosentilla ja Hondurasissa 43 prosentilla naisista ei ole omia tuloja. Güezmes korostaa, että vain taloudellinen riippumattomuus antaisi naisille mahdollisuuden ruumiilliseen itsemääräämisoikeuteen ja elämään vailla väkivallan uhkaa.

Sukupuoleen pohjautuva väkivalta on Latinalaisessa Amerikassa erittäin yleistä. Keskimäärin yksitoista naista päivässä tulee murhatuksi sukupuolensa vuoksi. Vuonna 2022 surmatusta vähintään 4 050 naisesta 70 prosenttia oli 15–44-vuotiaita.

”Oikeuksien aikakausi on päättynyt”



Myös demokratian heikkenemisellä on ollut suora vaikutuksensa naisten oikeuksiin. Esimerkiksi Argentiinassa äärioikeistolainen presidentti Javier Milei haluaa muun muassa lopettaa aborttioikeuden.

– Milein vallan alla naisia ja vähemmistöjä vainotaan ankarasti. Oikeuksiemme aikakausi on päättynyt ja oikeisto on alkanut peruuttaa niitä”, argentiinalaisen lesbofeministisen Lxs Safinas -järjestön johtaja Eugenia Sarrias kertoo.

Sarrias lisää, että politiikan muutos on jo vaikuttanut soppakeittiöihin ja kouluruokailuun.

– He yrittävät maksattaa valtionvelan ihmisten nälällä. Heidän mainostamansa vapaus on tarjolla vain niille, joilla on valtaa ja rahaa. Me, naiset ja vähemmistöt olemme suuressa vaarassa.

El Salvadorissa presidentti Nayib Bukele määräsi ensitöinään murskaavan vaalivoittonsa jälkeen sukupuolinäkökulman poistettavaksi kaikesta julkisesta koulutuksesta. Hieman aiemmin hän oli osallistunut äärioikeistolaisten johtajien kokoukseen Yhdysvaltain entisen presidentti Donald Trumpin kanssa.