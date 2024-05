Ugandalainen tuomioistuin on päättänyt, että maan hallitus saa häätää 42 maanomistajaa, jotta energiayhtiö TotalEnergies pystyy rakentamaan heidän mailleen öljynjalostamon. Tuomioistuin sääti myös, että yhtiön maista maksamia korvauksia ei tilitetä maanomistajille, vaan ne jäävät toistaiseksi oikeuslaitoksen haltuun.

Kun Mugisha Jealousy Mulimba kuuli, että Ugandan hallitus haastaa hänet oikeuteen, hän odotti saavansa oikeutta. Nyt hän sanoo ymmärtäneensä, että tuomioistuimia käytetään vain hänen oikeuksiensa riistämiseen. Häntä ei kuunnella eikä hänelle makseta asianmukaista korvausta maan ja omaisuuden menetyksestä.

– En ole milloinkaan nähnyt yhtä nopeaa oikeudenkäyntiä. Etenkään tapauksessa, jossa maan hallitus on haastanut oikeuteen maan kansalaisia. Hoiman tuomioistuimen tuomari Jesse Byaruhanga kuunteli argumentit ja teki päätöksen neljässä päivässä, Mulimba kertoo.

Nopeus on häkellyttävä, kun sitä vertaa kansalaisten hallitusta vastaan nostamien oikeusjuttujen käsittelyaikoihin. Öljynjalostamosta kärsimään joutuneet kansalaiset haastoivat vuonna 2014 Ugandan hallituksen oikeuteen epäreilusta ja riittämättömästä korvauksesta menetetyistä maista. Oikeus miettii asiaa yhä.

– Kaikki nostamamme oikeusjutut hallitusta vastaan mätänevät edelleen tuomioistuimissa. Sama oikeuslaitos tekee päätöksen meitä vastaan neljässä päivässä. Onko paholainen vallannut hallituksemme? Sydämemme itkevät verta, ja ihmettelemme, kuka meitä köyhiä auttaa, maanomistaja Kwonka William Mugisa suree.

Maanomistajat ovat valittaneet päätöksistä, mutta valituksen käsittelylle ei ole vielä määrätty päivää. Mulimba ja neljä muuta maanomistajaa matkustivat helmikuun lopulla Kampalaan ja yrittivät päästä muun muassa perustuslakiasioiden ministerin puheille, jottei valtio valituksesta piittaamatta toimeenpanisi häätöä. Heitä ei päästetty yhteenkään virastoon tai ministeriöön.

Yhdeksän dollaria maatilasta

Häädön toimeenpanopäivää ei ole ilmoitettu, joten 42 maanomistajaa ja sadat heistä riippuvaiset ihmiset ovat vaarassa minä hetkenä hyvänsä joutua kodittomiksi. Heidän maansa hallituksen puolesta ostava TotalEnergies on tarjonnut maatiloista korvauksia, joita maanviljelijät pitävät riittämättöminä.

Kwonka William kertoo, että hänen pitäisi hyväksyä noin yhdeksää Yhdysvaltain dollaria vastaava korvaus maastaan ja muusta kiinteästä omaisuudestaan. Energiaministeriön mukaan korvaus perustuu virallisiin arvoarvioihin, joihin on vielä lisätty 30 prosenttia.

Mulimba puolestaan huomauttaa, että hallitus yrittää pakottaa heidät ottamaan vastaan epäreilun korvauksen käteisrahana.

– Me pyysimme korvaukseksi maata. Jos meille löydetään vastaava tontti, olemme valmiit lähtemään. Me emme pyytäneet rahaa. Maatila on perhettä varten, Mulimba sanoo.

– Maasta me olemme saaneet rahaa koulumaksuihin, ruokaa ja lääkkeitä. Me emme taistele hallitusta vastaan vaan oikeuksiemme kunnioittamisen puolesta.

Painostusta ja uhkailua

Jotkut maanomistajat kertovat, että turvamiehet käyvät uhkailemassa heitä. Autolla tai moottoripyörällä tullaan maatilan alueelle, pysäköidään ja jonkin ajan kuluttua ajetaan pois. Maanviljelijät kokevat visiitit painostuksena.

Kansalaisjärjestö Global Witnessin mukaan valtion viranomaiset ovat uhkailleet ja pidättäneet useita maanomistajien oikeuksien puolustajia. Muutamassa tapauksessa viranomaiset vaikuttavat olleen yhteydessä TotalEnergiesin kanssa ennen toimia, joita voidaan kutsua kostoksi.

– Hallitus käyttää oikeuslaitosta sen sijaan, että takaisi reilun ja riittävän korvauksen. He tietävät, ettei näillä ihmisillä ole varaa parhaisiin asianajajiin ja etteivät he voi vaikuttaa tuomioistuimiin. Hallitus nostaa oikeusjuttuja vain saadakseen haluamansa päätökset ja voidakseen häätää ihmiset, maanomistajia tukeva asianajaja Dickens Kamugisha sanoo.

Energiayhtiön työntekijät ovat kuitenkin kertoneet, ettei yhtiö halua asukkaiden häätöä, sillä se olisi vastoin yhtiön omia sääntöjä ja lisäksi saattaisi tuottaa kielteistä julkisuutta. Yhtiö harkitsee maanomistajien väitteiden riippumatonta tutkimusta.

– Siitä huolimatta nimenomaan TotalEnergies on ajamassa nämä ihmiset kodeistaan. On onnetonta, että yhtiö sanoo tuovansa tänne riippumattoman tutkijan. He siis tuovat tänne tutkijan samaan aikaan, kun itse tekevät yhteistyötä hallituksen kanssa, jotta häätömääräykset saataisiin. Mitä apua tutkimuksesta tässä tilanteessa olisi?, Kamugisha kysyy.