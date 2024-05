Huhtikuun alussa brasilialainen Santa Catarinan teollisuusyhdistys käynnisti toimintaohjelman, jonka tavoitteena on saada alueen sikatilojen lanta sataprosenttisesti käsitellyksi. Santa Catarinan osavaltio on Brasilian suurin sianlihan tuottaja ja viejä sekä merkittävä siipikarjan tuottaja, joten jätettä riittää.

Santa Catarinan Chapecó on lukuisine lihankäsittelylaitoksineen osavaltion tärkein lihateollisuuskeskus. Biokaasun tuotanto sianlannasta kasvaa alueella, sillä ympäristöviranomaiset vaativat eläinjätteen pitämistä poissa luonnosta jokien, maaperän ja ihmisten terveyttä vaarantamasta. Biokaasua jätteistä uuttava kiinteän teollisuusjätteen käsittelykeskus Cetric sijaitsee 255 000 asukkaan Chapecóssa.

Paikallisesta valtakunnalliseksi

Cetric perustettiin vuonna 2001 huolehtimaan lähiseudun maatalousteollisuuden jätteistä. Yhtiö tekee jätteelle kaiken tarvittavan: arvioi, kerää, kuljettaa, käsittelee ja hävittää. Bioenergian tuotannon se aloitti ensimmäisen kerran vuonna 2005, mutta biokaasulaitteistojen huonon saatavuuden ja heikon kestävyyden vuoksi tuotanto lopetettiin. Uusi alku koitti 15 vuotta myöhemmin.

Vuosien mittaan Cetric on kasvanut valtakunnalliseksi ja se toimii kahdessatoista Brasilian 26:sta osavaltiosta. Se pyörittää neljää bioenergia-ekopuistoa, joista ensimmäinen perustettiin Chapecóon.

Cetricin tekninen johtaja Loana Defaveri kertoo, että yhtiö huolehtii jätteestä siellä, mistä sitä löytyy – ei siis vain kaatopaikoilla. Yhtiö myös ohjeistaa teollisuutta jätteiden käsittelyssä.

Chapecón bioenergia-ekopuistossa biokaasulla tuotetaan yksi megawatti sähköä. Se täyttää yhtiön oman energiantarpeen. Tuotanto ei kuitenkaan vielä ole järin tehokasta.

– Me tuotamme vain kymmenen prosenttia biokaasupotentiaalistamme. Parannamme tuottavuutta teknologisilla edistysaskeleilla, uusilla investoinneilla ja henkilökunnan koulutuksella, Defaveri toteaa.

Hyvä maine

– Cetricillä on hyvä maine ja sillä on tärkeä rooli Chapecóssa. Yhtiön ansiosta kaupungin ei tarvitse lähettää teollisuusjätteitään muualle, kaupungin ympäristöjohtaja Marck Gehlen sanoo.

Cetricillä on myös yhdeksäntoista hätäapuryhmää eri puolilla maata. Ryhmä lähtee liikkeelle, kun esimerkiksi vaarallista lastia kuljettava rekka on joutunut liikenneonnettomuuteen. Useimmiten kyse on etanolin tai dieselin kuljetuksesta.

– Hätäapuryhmä on jo hoitanut kaupungissa useita onnettomuuksia. Esimerkiksi polttoaineen jakelukeskuksen tulipalon ripeä hallintaan saaminen esti vesijohtoverkoston saastumisen, Gehlen kertoo.