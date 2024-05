Useimmille sambialaisille huhtikuu on perinteisesti ollut yltäkylläisyyden kuukausi, sadonkorjuun alku. Tavallisesti tarjolla on ollut runsain mitoin tuoretta ja kuivattua maissia, maapähkinöitä, kurpitsoja ja suuri valikoima muita perinteisiä ja eksoottisia ruokakasveja. Ne tukevat perheiden ruokaturvaa ja ravitsemusta. Myös useimpien perheiden tulot ovat olleet tähän aikaan korkeimmillaan, kun he ovat myyneet moninaisia rahakasvisatojaan.

Tämän vuoden sadonkorjuuaika on kuitenkin masentava. Kuuden miljoonan sambialaisen arvioidaan kärsivän akuutista ruokapulasta ja mahdollisesta aliravitsemuksesta ennen kuin seuraava sadonkorjuu koittaa kahdentoista kuukauden kuluttua.

Ilmastonmuutoksen ja El Niñon yhteisvaikutuksesta puolet arviolta 2,2 miljoonasta hehtaarista maissia on tuhoutunut. Yli viisi viikkoa kestänyt kuiva kausi sattui juuri siihen aikaan, kun viljelijät olisivat eniten kaivanneet sadetta.

– On todella vaikea verrata edellistä satokautta tähän. Viimeksi korjasin sata viidenkymmenen kilon säkkiä maissia, mutta nyt en tiedä, saammeko tuhoutuneesta pellosta yhtäkään, Pemban alueella elävä maanviljelijä Laban Munsaka huokaa.

Munsakan perheeseen kuuluu 20 henkeä, joten hän ei ole huolissaan pelkästään ruuan riittävyydestä.

– Minulla on suuri perhe ja tällaisessa tilanteessa me keskitymme vain ruuan saatavuuteen. Pysyttelemme hengissä, emmekä välitä ruuan ravitsevuudesta, Munsaka toteaa.

Laidunmaiden kutistuessa ja veden vähentyessä myös karjan hyvinvointi on uhattuna. Heikkokuntoinen karja voi sairastua tauteihin, jotka saattavat vaaraan niin karjan kuin ihmisetkin.