Suomen Pride-kuukausi huipentuu Helsingissä tänään lauantaina mielenosoituskulkueeseen ja kansanjuhlaan. Tapahtumia järjestetään myös muilla paikkakunnilla. Niitä on järjestetty pitkin kevättä ja kesäkuuta ja ne jatkuvat syyskuulle asti.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja seksuaali- ja sukupuoliaktivisti Minna Minkkinen kehottaa suomalaisia osallistumaan Pride-tapahtumiin.

Hänen mielestään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia puolustavaan Prideen osallistuminen on erityisen tärkeää juuri nyt, koska Suomea hallitsee hallitus, joka on osoittanut välinpitämättömyyttä ihmisoikeuksia kohtaan.

– Itsensä siirtäminen julkiseen tilaan osoittamaan mieltä on tärkeää aina. Mutta se on tärkeää erityisesti tässä ajassa, jossa meillä on sellainen hallitus joka viisveisaa ihmisoikeuksista, Minkkinen sanoo ja mainitsee parhaillaan eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevan, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia rikkovan esityksen käännytyslaiksi.

– Erityisesti tämän hallituksen aikana on syytä osoittaa, että suurin osa suomalaisista haluaa noudattaa ihmisoikeuksia.

Hän mainitsee myös elinkeinoministeri Wille Rydmanin luottamusäänestyksen.

– Sen seurauksena meillä on ok, että ministerinä jatkaa henkilö, joka on selvästikin käyttäytynyt epäasiallisesti nuoria naisia kohtaan. Lisäksi hallituksessa hyväksytään kaikenlainen rasistinen puhe. Se kuitataan sanomalla, että emme me enää semmoisia puhu.

Minkkinen kutsuu mukaan myös kokoomuslaisen pääministeri Petteri Orpon. Orpo on ilmoittanut, ettei osallistu Prideen.

– Ehkä hän ei tunne olevansa tervetullut, kun kokoomusta sen politiikan vuoksi ei otettu Priden yhteistyökumppaniksi, Minkkinen pohtii.

– Mutta on se silti lapsellista. Järjestäjä ei ole sanonut, ettei hän olisi tervetullut. Jos Orpo haluaisi olla kaikkien suomalaisten pääministeri, hän osallistuisi.

Ei mainita hallitusohjelmassa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan hallitus sen sijaan ei suoraan puutu.

– Hallitus ei edes tunnista, että olisi mitään korjattavaa, sillä hallitusohjelmassahan ei edes mainita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, Minkkinen toteaa.

– Edistystä hallitus ei ole tekemässä.

Pelkoja näiden vähemmistöjen aseman heikentämisestä kuitenkin on.

– On pelko esimerkiksi siitä, mitä terveydenhuoltoon kohdistuviin säästöihin on piilotettuna. Ne voivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei tehtäisi transhoitoja, koska esityksissä todetaan, että vain lääketieteellisesti olennaiset hoidot tehtäisiin. Tämmöinen epämääräinen pyörittely on kyseenalasta. Rupeavatko poliitikot määrittelemään lääkärien töitä, Minkkinen kysyy.

Hän kuitenkin kiittää hallitusta siitä, että se aikoo palauttaa kelakorvaukset lapsettomuushoitoihin.

– Mutta näyttää siltä, että se kohdistuu vain heteropareille, ei sateenkaaripareille eikä edes itsellisille naisille.

Heterot vieraina

Tamperelainen Minkkinen osallistui jo Pride-kulkueeseen, kun se järjestettiin Tampereella kaksi viikkoa sitten.

– Olin ystävien ja lapseni kanssa kulkueessa ja puistojuhlassa. Lapselle oli tärkeää saada ilmapallo, hän kertoo.

Minkkisen lapsi on kaksi ja puoli -vuotias.

– Kerroin hänelle ikäkausitasoisesti, että nyt on sateenkaarijuhla, jossa ihmiset marssivat rakkauden ja ihmisoikeuksien puolesta. Toki nuo käsitteet ovat hänelle vielä vieraita, mutta hänellä oli hauskaa ja hän heilutti sateenkaarilippua.

Minkkinen toteaa Priden muuttunee alkuajoista.

– Se on karnevalisoitunut ja valtavirtaistunut, hän sanoo.

– Olennaista kuitenkin on, että sitä ei ole järjestetty heteroiden iloksi, vaan se on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen mielenosoitus, jossa on juhlan piirteitä. Liittolaisten pitää muistaa, että he ovat kutsuttuja vieraita näissä juhlissa, mutta ne eivät ole heidän juhlansa.