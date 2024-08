ILMOITUS ILMOITUS

Laura Meriluoto Syntynyt 1985, ikä 39 Ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen. Pohjois-Savon aluevaltuuston ja aluehallituksen jäsen. Koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Vasemmistoliiton kuopiolainen kansanedustaja Laura Meriluoto kertoo KU:lle tavoittelevansa vasemmistoliiton puheenjohtajuutta. Puheenjohtaja valitaan lokakuussa puoluevaltuuston kokouksessa, jota ennen järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys.

– Tällä hetkellä vasemmistoliiton tulevaisuus näyttää oikein valoisalta, Meriluoto sanoo KU:n haastattelussa.

– Viime eduskuntavaalien jälkeen koetun pettymyksen jälkeen on ollut melkoista nousukiitoa: jäseniä on tullut paljon lisää, gallup-kannatus on nousussa ja tietysti eurovaalit olivat huikea menestys.

Vasemmistoliiton puheenjohtajakisaan on tähän mennessä ilmoittautunut kaksi ehdokasta: Laura Meriluoto ja viime viikolla ehdokkuudestaan kertonut helsinkiläinen kansanedustaja Minja Koskela.

Laura Meriluoto kertoo olevansa innostunut tulevasta puheenjohtajavaalista.

– Uskon, että pääsemme käymään hyviä keskusteluita ja tapaamaan vasemmistoliiton väkeä. Tulemme Minjan kanssa todella hyvin juttuun, enkä voisi kuvitellakaan parempaa kilpakumppania, Meriluoto kehuu.

Viestille on kysyntää

Laura Meriluoto ajattelee, että tänä aikana vasemmistoliiton viestille on valtavasti kysyntää.

– Jatkossa puhuttelemme yhä laajempaa osaa suomalaisista, koska nyt on nähty, mitä oikeistopolitiikka pahimmillaan voi olla.

Vasemmistoliiton viimeaikaiseen menestykseen liittyy Meriluodon mukaan se, että vasemmistoliitto on tehnyt asioita todella hyvin.

– Se, mitä toivoisin, on että pystyisimme puhuttelemaan laajempia väestöryhmiä. Toki kun itse olen Itä-Suomesta, näen, että meillä on Suomessa paljon alueita, joihin meidän pitäisi päästä laajemmin sisään. Se olisi mielestäni keskeinen teema lähivuosina, Meriluoto kertoo.

Isona haasteena Meriluoto pitää myös ennakkoluuloja, joita ihmisillä on vasemmistoliitosta. Ne pitäisi Meriluodon mukaan ylittää.

– Koen, että olemme siinä päässeet jo eteenpäin, minkä näkee jo eurovaalienkin tuloksesta. Ihmiset näkevät, että olemme hyvinkin varteenotettava toimija politiikan kentällä, hän sanoo.

Tämänhetkinen yhteiskunnallinen ilmapiiri haastaa Laura Meriluodon mukaan vasemmistolaisia.

– Kovat arvot ja oikeistolainen retoriikka tuntuvat purevan pitkin maailmaa hyvin. Meidän tulee löytää keinot toimia vastavoimana sille.

Laura Meriluoto edustaa politiikassa paitsi vasemmistoliittoa, myös Savo-Karjalaa ja etenkin kotikaupunkiaan Kuopiota. Näkyisikö itäsuomalaisuus siis hänen johtamassaan vasemmistoliitossa?

– Koen, että vasemmistoliitto on koko Suomen puolue. Itäsuomalaisuus näkyisi kyllä siinä, että toimin omalla alueellani kuntapolitiikassa ja hyvinvointialueen päättäjänä, Meriluoto tuumii.

Hän korostaa, että alueet ovat todella erilaisia, ja niillä on erilaisia tarpeita.

– Meillä on alueita, joihin Orpon hallituksen politiikka osuu muita rajummin. Näitä kysymyksiä nostaisin mielelläni esille puheenjohtajana.

