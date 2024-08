USA:n veroviraston mukaan elintarvikeyhtiö Coca-Cola Company on piilottanut ”tähtitieteellisiä” summia voitoistaan matalan verotuksen maihin, kertoo britannialainen talouslehti Financial Times.

Yhtiö voi joutua maksamaan veroviranomaisille jopa yli 16 miljardin dollarin verovelat. Summa vastaa yhtiön puolentoista vuoden liikevoittoja. Yhdysvaltalainen tuomioistuin on antanut asiasta tuomion, mutta Coca-Cola aikoo valittaa päätöksestä myöhemmin tämän vuoden aikana. Financial Timesin mukaan yhtiöllä on noin 50 prosentin mahdollisuus voittaa oikeusjutussa.

Yhdysvaltojen veroviranomaisten mukaan Coca-Cola Companyn tytäryhtiöt matalan verotuksen maissa, kuten Irlannissa, Brasiliassa, Eswatinissa ja neljässä muussa maassa olivat epätavallisen kannattavia. Kyseiset tytäryhtiöt valmistivat virvoitusjuomatiivistettä, joka sitten sekoitetaan hiilihapotettuun veteen, pullotetaan ja myydään asiakkaille.

Financial Timesin mukaan Coca-Colan järjestelyissä on kyse monimutkaisesta kirjanpidollisesta kikkailusta, joka on havaittavissa vain tilinpäätösten ”pienestä präntistä”. Käytännössä Coca-Cola määritti itse tytäryhtiöidensä kannattavuuden päättämällä sen, kuinka paljon tytäryhtiöiden on maksettava emoyhtiöille brändien ja markkinoinnin käytöstä. Se myös määritti pullottajien hinnat.