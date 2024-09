Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela pitää välttämättömänä, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus puuttuu veropohjan rapautumiseen tarkastelemalla listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennusta ja siihen liittyviä porsaanreikiä, kuten verojen minimointia holdingyhtiöjärjestelyiden avulla.

Koskela jätti aiheesta tänään tiistaina kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Sama vero kuin sairaanhoitajilla

”Hallitushan on nimenomaan antanut lisähelpotuksia kaikkein hyväosaisimmille.”

Osakevaihtoon liittyvässä järjestelyssä liiketoimintaa toteuttavan yhtiön omistus siirretään holdingyhtiöön, josta osingot maksetaan. Järjestely mahdollistaa holdingyhtiön taseen kasvattamisen keinotekoisesti, mikä johtaa holdingyhtiön nettovarallisuuden kasvuun ja sitä kautta mahdollistaa osinkoverohuojennuksen käytön maksimoinnin – ja samalla verojen maksun minimoinnin.

Tämän verokeinottelun avulla erittäin hyvätuloiset pystyvät maksamaan osinkotuloistaan samaa veroprosenttia kuin sairaanhoitajat maksavat palkastaan.

– On kestämätöntä, että verojärjestelmässä on näin räikeä epäkohta, jonka hyödyntäminen on mahdollista vain harvoille, ja jonka avulla yrittäjän verotus kevenee vastaavaa työtä tekeviin palkansaajiin nähden huomattavasti, Koskela sanoo.

Satoja miljoonia verotuloja lisää

Koskela huomauttaa, että pääministeri vakuutti jo viime vuonna, että verotuksen porsaanreikiin puututaan ja verojärjestelmän oikeudenmukaisuus varmistetaan. Koskelan mukaan hallitus ei ole toteuttanut veropolitiikkaa pääministerin esittämällä tavalla.

– Hallitushan on nimenomaan antanut lisähelpotuksia kaikkein hyväosaisimmille. Porsaanreikiin ei olla puututtu eikä verotuksen oikeudenmukaisuutta lisätty, päinvastoin: hallitus korjaa hupenevia verotuottoja nostamalla tasaverotettua arvonlisäveroa, mikä on erityisen haitallista pienituloisille, joiden arjen kustannukset kallistuvat, ja pienyrittäjille, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta siirtää korotusta hintoihin, Koskela sanoo.

Hän huomauttaa, että listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen puuttumalla voitaisiin saada satoja miljoonia lisää verotuloja valtion kassaan vuosittain. Lisäksi se vahvistaisi verotuksen oikeudenmukaisuutta.

– Olisi korkea aika osallistaa myös kaikkein hyväosaisimpia, ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennukseen puuttuminen olisi siihen erinomainen keino, Koskela sanoo.