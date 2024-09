Hanna Wass

Yleisen valtio-opin dosentti, varadekaani Helsingin yliopisto

Äänestäjäkunnan oikeistolaistuminen tarjoaa Orpon hallitukselle huomattavan liikkumavaran toteuttaa vahvaa toimeenpanovaltaa, elinkeinovapautta ja omaisuudensuojaa painottavaa ohjelmaansa. Ammattiyhdistysliikkeelle yhdistelmä merkitsee turbulenssia, jossa kamppaillaan uudistusten sisällön rinnalla koko sopimusyhteiskuntamallin tulevaisuudesta.

Samanaikaisesti suomalaiset ovat voimakkaasti jakautuneita suhtautumisessaan talouden sääntelyyn, julkisen sektorin kokoon ja verotukseen. Vasemmistoliiton uudelta puheenjohtajalta vaaditaan ärhäkän haastamisen lisäksi yhteistyökykyä opposition sisällä, mikäli punavihreästä blokista halutaan jatkossa keskinäisen kilpailun sijaan varteenotettava haastaja nykyisen hallituskoalition politiikalle. Myös puheenjohtajan persoonalla on merkitystä.

Vasemmistoliiton kannattajissa on nykyisin paljon nuoria naisia, joille hyvinvointivaltion säilyttäminen, ilmastonsuojelu ja ihmisoikeudet ovat keskeisiä kysymyksiä. Uudelta puheenjohtajalta odotetaan kansallista turvallisuutta painottavassa ilmapiirissä samastumispintaa paitsi globaalia sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskevilta näkemyksiltään myös identiteetiltään.

Ilkka Hemmilä

Politiikan toimittaja, Suomen Kuvalehti

Vasemmistoliiton uutta puheenjohtajaa odottavat suuret saappaat. Vertailua Li Anderssoniin ei voi välttää.

Andersson lopettaa huipulla. Vasemmistoliiton kannatus kesäkuun eurovaaleissa oli selvästi puolueen historian paras – missään vaaleissa.

Menestyksessä on varjopuolensa. Andersson keräsi lähes 80 prosenttia vasemmistoliiton äänistä. Keulakuva on ollut puoluettaan suurempi, gallupien mukaan viime aikojen onnistunein puoluejohtaja.

Uusi puheenjohtaja saa pähkäillä, miten Li-into muutetaan pysyväksi kannatuslisäksi. Se ei ole helppoa, ei ehkä edes mahdollista. Kysykää vaikka Touko Aallolta.

Harjoitteluaikaa ei ole tarjolla. Hallitus aikoo syksyllä esittää muun muassa vientivetoista palkkamallia, uusia uudistuksia sosiaaliturvaan sekä viime hallituksen kiristämän hoitotakuun ja hoitajamitoituksen löysentämistä.

Nämä ovat vasemmistoliitolle luontevia teemoja haastettavaksi. Huomiosta kilpailevat tosin myös profiilin nostoa kaipaavat vihreät ja gallup-kärjessä pyörineet demarit.

Viime vuosina punavihreään leiriin on mahtunut vain yksi johtotähti kerrallaan, ja tuo asema on vaihtunut tiuhaan.

Toivo Haimi

Politiikan toimittaja, KU

Vasemmistoliiton uutta puheenjohtajaa odottaa puolue, jonka perusta on niin sanotusti kunnossa. Puolue on saanut yli 4 000 uutta jäsentä edellisten eduskuntavaalien jälkeen. Tämä on poikkeuksellista tilanteessa, joissa kaikki Suomen puolueet ovat menettäneet jäseniä vuosikausia.

Myös kannatuskyselyt lupaavat vasemmistoliitolle hyvää tulevaisuutta ajatellen. Kysymys kuuluukin: onko puolueen gallup-kannatus vain Li Anderssonin varassa? Uuden puheenjohtajan ensimmäiseksi tehtäväksi tuleekin ratkaista, miten saadaan Anderssonin henkilökohtainen kannatus muutettua vasemmistoliiton kannatukseksi. Aikaa ei jää hukattavaksi, koska kunta- ja aluevaalien ehdokasasettelu on jo täydessä vauhdissa.

Vauhti kiihtyy myös valtakunnanpolitiikassa. Kaikilla oppositiopuolueilla, Liike Nyt pois lukien, on tuoreet puheenjohtajat. Pääministeri Petteri Orpo taas on johtanut kokoomusta yli kahdeksan vuoden ajan.

Vasemmistoliiton uuden puheenjohtajan on heti syksyllä asetuttava tarjoamaan vaihtoehtoja oikeistohallituksen politiikalle sekä kyseenalaistamaan ja haastamaan. Tässä on pystyttävä erottautumaan muista oppositiopuolueista, mutta varottava samalla, ettei vasemmisto ajaudu marginaaliin.