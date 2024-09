Eduskunta käsitteli tänään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Vasemmistoliiton ryhmäpuheen piti eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

Pekonen kertoo vasemmistoliiton olevan huolissaan siitä, vähentääkö kokoomuksen ulkopoliittinen värisuora demokraattista ja parlamentaarista keskustelua Suomen ulkopolitiikan linjasta.

Kokoomuksella on hallussaan pääministerin, ulkoasiainministerin, puolustusministerin ja pian myös EU-komissaarin salkut. Lisäksi tasavallan presidentti Alexander Stubb on taustaltaan kokoomuslainen.

ILMOITUS ILMOITUS

Onko Nato vain kokoomuksen sisäinen asia?

– Haluankin kysyä Suomen ulkopoliittiselta johdolta, oletteko te valmiita ottamaan eduskunnan mukaan Suomen Nato-linjan luomiseen, vai onko se teistä vain kokoomuksen sisäinen asia?, Aino-Kaisa Pekonen kysyi puheenvuorossaan.

Pekonen arvostelee selonteossa mainittua ”arvopohjaista realismia”, johon Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka nyt perustuu.

– Selonteko osoittaa, että Suomen ulkopolitiikassa on kaksoisstandardeja, ja että kauppapoliittisia intressejä suositaan kestävän kehityspolitiikan kustannuksella, Pekonen sanoo.

Vasemmistoliiton huolena on, että arvot pudotetaan pois kovan realismin ja kaupallisten intressien tieltä. Räikeimmin nämä kaksoisstandardit näkyvät Suomen linjassa koskien Gazan kansanmurhaa.

– Selonteossa aivan oikein tuomitaan Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja Krimin miehitys, mutta Lähi-idän konfliktista puhuttaessa ei mainita edes sitä, että Israel miehittää Palestiinaa kansainvälisen oikeuden vastaisesti tai että Israel ylipäätään harjoittaa sotatoimia Gazassa, Pekonen sanoi eduskunnalle.

Kaksoisstandardeja

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa tuodaan vasemmistoliiton mukaan kiitettävästi esiin, että kansainvälinen rikostuomioistuin on määrännyt Putinin pidätettäväksi ja Venäjän keskeyttämään operaationsa Ukrainassa.

”Selonteko osoittaa, että Suomen ulkopolitiikassa on kaksoisstandardeja, ja että kauppapoliittisia intressejä suositaan kestävän kehityspolitiikan kustannuksella.”

Sanallakaan ei kuitenkaan mainita sitä, että pidätysmääräystä on haettu myös Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle ja puolustusministeri Yoav Gallantille, tai että Israelin toimet Gazassa saattavat täyttää kansanmurhan määritelmän.

– Tämä, jos mikä, on kaksoisstandardien käyttöä. Suomi ei voi vaieta Israelin sotarikoksista ja kansanmurhasta, joka tapahtuu silmiemme edessä, Pekonen sanoo.

Hänen mukaansa pysyvän tulitauon aikaansaamiseksi tarvitaan todellisia toimia: Suomen ja kansainvälisen yhteisön on puututtava kansainvälisen oikeuden loukkauksiin, kansanmurhaan ja humanitaariseen kriisiin.

Vasemmistoliitto katsoo, että Israelille on asetettava talouspakotteita, EU:n ja Israelin välinen vapaakauppasopimus on jäädytettävä ja Suomen on lopetettava asekauppa Israelin kanssa.

– Palestiina on tunnustettava nyt, Aino-Kaisa Pekonen vaatii.

Juttua päivitetty 10.9.2024 klo 14:41. Korjattu otsikon kirjoitusvirhe.