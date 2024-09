Kertomuksia lähes kadonneista perinteistä, historiasta ja tavoista. Kolumbialainen Cumare, Voices of the Peoples of the Amazon -projekti etsii lähes hävinneiden alkuperäiskansojen kulttuurien piirteitä ja tuo ne kaikkien saataville Cumareamazonia-radion sivustolla.

Tarinoita kerännyt, kolumbialaisen Grupo Comunicarte -ryhmän toimittaja Brayan Arismendy käy kamppailua Kolumbian Amazonian alueella asuvien 130 kansan perinteiden, kulttuurin ja historian säilyttämiseksi.

Grupo Comunicarte on yksi organisaatioista, jotka osallistuivat Maailman kristillisen viestinnän yhdistyksen WACC:n tekemään raporttiin Amazonian alueen ympäristöön ja alkuperäiskansoihin liittyvästä viestinnästä.

Raportissa on mukana viestintäorganisaatioita yhdeksästä maasta, joiden alueelle Amazonia levittäytyy. Kolumbialaisryhmän lisäksi mukana oli muun muassa Latinalaisen Amerikan radiokoulutusverkosto Aler ja brasilialainen Amazon News Network RNA.

Haasteina ilmastonmuutoksen kieltäminen ja disinformaatio

Raportista selviää, että paikallisten yhteisöjen ja niitä edustavien medioiden haasteina on muun muassa puolueettomien tiedotusvälineiden puute sekä kasvava disinformaatio, jolla pyritään kyseenalaistamaan ilmastonmuutos ja Amazonian suojelun tarve.

Tiedotusvälineiden haastatteluihin nousevat usein esimerkiksi kaivostoiminnan ja tehomaatalouden agitaattoreiden kommentit. Haasteita ovat myös internet-yhteyksien rajallisuus sekä olevan tiedon rajallinen saatavuus alkuperäiskansojen kielillä.

Raportissa korostuu paikallisten yhteisöjen radioasemien rooli vuoropuhelun mahdollistajana ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta. Paikallinen yhteisöradio yhdistettynä digitaalisiin välineisiin on helposti saatavilla oleva ja edullinen media, joka voi auttaa luomaan luottamusta ja edistämään yhteisön yhteenkuuluvuutta.

– Ilmastokriisiin ei voida puuttua, elleivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivien paikallisyhteisöjen äänet, huolenaiheet ja ratkaisut ole julkisen keskustelun keskiössä, WACC:n johtaja Lorenzo Vargas sanoi La Pazissa.

Raportti selättäisi haasteet esimerkiksi tuomalla median ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolustajat yhteen, perustamalla toimittajaverkostoja ja jakamalla radiolupia yhteisöille, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa.

Toimittajia uhkaillaan



– Radio on usein se media, joka yltää sinne, minne televisio ja internet eivät, ecuadorilaistoimittaja Jorge Arteaga sanoo.

Hän on tuottajana Voz del Upanon radioasemalla Macasissa, Ecuadorissa. Voz del Upanolla oli tärkeä rooli kalastajakylien toimeentuloa uhkaavan vesivoimalaitoksen torjumisessa Kaakkois-Ecuadorissa.

Ympäristöä puolustavassa journalismissa on kuitenkin vaaransa. Arteagan mukaan virkamiehet kuvittelevat yhteisöjen radioasemien olevan valtion äänitorvi. Kun näin ei olekaan, ne halutaan vaientaa.

– Ympäristövahinkoja koskevat uutiset eivät ole valtaapitävien mieleen, joten he pelottelevat radioiden johtoa eri tavoin. Jos ryhdyt taisteluun ympäristötuhoja vastaan, tiedät, että siitä tulee vaikeaa, Arteaga sanoo.