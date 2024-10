Yli neljäsosa vasemmistoliiton jäsenistä on äänestänyt neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä, jossa päätetään puolueen uudesta puheenjohtajasta. Puoluesihteeri Anna Mäkipää kertoi keskiviikkoaamuna KU:lle, että äänestysprosentti on juuri ylittämässä 25. Puolue seuraa tarkkaan äänestysaktiivisuutta.

Jäsenäänestys alkoi lokakuun alussa ja kestää 17. lokakuuta asti. Äänioikeutettuja ovat kaikki vasemmistoliiton jäsenet, jotka ovat liittyneet puolueeseen 20. syyskuuta mennessä.

– Jäsenäänestys on pyörähtänyt vilkkaasti käyntiin. Moni ei ole vielä päättänyt kantaansa ja keskustelua käydään. Ehdokaskiertueen viimeiset tilaisuudet ovat vasta tulossa, Mäkipää sanoo.

Puheenjohtajaksi hakevat kansanedustajat Minja Koskela ja Laura Meriluoto sekä aluevaltuutettu Gashaw Bibani. Kolmikko on kiertänyt eri puolilla Suomea vaalipaneeleissa syyskuusta lähtien.

Vasemmistoliiton uusi puheenjohtaja selviää puoluevaltuuston kokouksessa 19. lokakuuta. Sitä ennen kerrotaan neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tulos.

– Odotan innolla myös vasemmiston syysbileitä 19.10. Lauantaina eli uuden puheenjohtajan valintapäivänä pääsemme yhdessä juhlimaan Helsingin Korjaamolle. Jokainen jäsenäänestyksessä äänensä antanut saa kutsun bileisiin. Odotamme paikalle useita satoja jäseniä juhlimaan, onhan vasemmistolla tunnetusti parhaat bileet, Mäkipää tiivistää.

Muuttunut jengi

Vasemmistoliitto järjesti neuvoa-antavan jäsenäänestyksen myös kahdeksan vuotta sitten, kun puolue valitsi Paavo Arhinmäelle seuraajaa. Silloin Li Andersson voitti äänestyksen selvästi, minkä jälkeen Aino-Kaisa Pekonen ja Jari Myllykoski vetäytyivät kisasta. Äänestysprosentti oli tuolloin yli 60. Vuonna 2016 jäsenet pystyivät äänestämään myös kirjeitse, kun nyt äänestys on kokonaan sähköinen.

Muuttunut on myös vasemmistoliiton jäsenkunta. Mäkipään mukaan puolueeseen on liittynyt kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen noin 5 500 jäsentä. Se on nelisenkymmentä prosenttia puolueen jäsenkunnasta. Enemmistö nykyisistä jäsenistä ei vuonna 2016 kuulunut vasemmistoliittoon.

Tilannetta voi havainnollistaa myös seuraavasti. Virallisesti uuden puheenjohtajan valitsee puoluevaltuusto, joka valitaan puoluekokouksessa. Vasemmistoliiton edellinen puoluekokous järjestettiin vuonna 2022, minkä jälkeen puolue on saanut yli 5 500 uutta jäsentä.