Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää kokoomuksen esitystä perintö- ja lahjaveron määräaikaisesta puolittamisesta vastuuttomana. Koskela huomauttaa, että samaan aikaan hallitus perustelee tekemiään leikkauksia pienituloisten toimeentuloon, koulutukseen ja sote-palveluihin taloudellisena välttämättömyytenä.

– Kokoomuksen veropopulismi on lähtenyt laukalle ja maagisesti itse itsensä rahoittavat veronkevennykset on kaivettu jälleen työkalupakista. Jos miljoonaperintöjen verotusta halutaan keventää pitäisi ainakin olla rehellinen: kyse on rikkaita suosivasta arvovalinnasta, jolla ei ole mitään tekemistä talouskasvun kanssa, Koskela sanoo.

Koskela kuvailee kokoomuksen ehdotusta veropopulismiksi. Se ei edistä kasvua vaan valtion velkaantumista. Koskela huomauttaa, että kaksi julkiseen talouteen erikoistunutta taloustieteilijää tyrmäsivät ehdotuksen Helsingin Sanomain haastattelussa.

– Taloustieteilijöiden mukaan perintö- ja lahjaveron puolittaminen ei kiihdyttäisi talouskasvua, mutta vähentäisi valtion verotuloja tilanteessa, jossa velkaantuminen kasvaa muutenkin kovaa vauhtia vastoin kokoomuksen lupauksia. Tämä on täysin absurdia.

Vasemmistoliitto on esittänyt suurten perintöjen ja lahjojen verotuksen kiristämistä yhtenä keinona julkisen talouden vahvistamiseksi. Se olisi Koskelan mukaan oikeudenmukaisempaa kuin esimerkiksi hallituksen toteuttama arvonlisäveron korotus.

– Perintövero ei kohdistu henkilön omiin ponnisteluihin, ja siksi se on sekä oikeudenmukainen että talouskasvun kannalta vähiten haitallisimpia verolajeja. Tässä taloustilanteessa perintöveron alentaminen velaksi olisi kaukana vastuullisesta talouspolitiikasta, Koskela sanoo.

