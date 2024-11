Ukrainan sodan kaltaiset yllättävät kriisit ovat opettaneet afrikkalaisille, että he voivat luottaa vain paikallisiin ruokajärjestelmiin. Siksi afrikkalaiset asiantuntijat vaativat poliitikoilta linjauksia, jotka voimistaisivat paikallisia markkinoita ja tarjoaisivat ravitsevaa, monipuolista ja hinnaltaan edullista ruokaa kaikille.

– Kriisit ovat saaneet meidät kysymään, miten ihmiset ruokitaan ja kuka sen tekee? Millaiset ruuan toimitusketjut ja markkinat parantavat kestävyyttä ja auttavat toteuttamaan oikeutta ruokaan, pohdiskelee tohtori Million Belay, joka toimii Afrikan ruokaturva-allianssi AFSA:n johtajana.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että paikallisilla markkinoilla on ratkaiseva rooli edullisen ruuan toimittamisessa etenkin globaalin etelän vähävaraisille kansalaisille. Globaalit teolliset ruokaketjut katkeavat herkästi toisiaan seuraavien kriisien paineissa. Silti raakaan voitontakomiseen keskittyneet arvoketjut ovat voimissaan Afrikan markkinoilla.

Seitsemän viljakauppiasta hallitsee vähintään puolta globaalista viljakaupasta, kuusi suuryritystä kontrolloi 78 prosenttia maatalouskemikaalimarkkinoista, kahdeksan suurinta rahdin kuljettajaa vastaa yli 80 prosentista valtamerillä seilaavasta rahtikapasiteetista ja vain yksi prosentti maailman suurimmista maatiloista hallitsee 70 prosenttia maailman viljelymaasta, tuore raportti Food from Somewhere kertoo.

Asiantuntijoiden mukaan kansainväliset korporaatiot ovat käytännössä kaapanneet Afrikan ruokajärjestelmät. Raportti kehottaa hallituksia investoimaan paikallisiin toimitusketjuihin ja keskittämään julkiset hankinnat paikallisille tuottajille.

– Todistusaineisto on vastaansanomatonta. Paikalliset ruokajärjestelmät ovat elintärkeitä, jos halutaan ruokkia alati nälkäisempi planeetta ja estää nälänhätä. Ne toimittavat ravinteikasta ja edullista ruokaa ja pystyvät sopeutumaan globaaleihin shokkeihin ja häiriöihin ketterämmin kuin teolliset toimitusketjut, Shalmali Guttal sanoo. Hän johtaa ajatuspajaa Focus on the Global South.