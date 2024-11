Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pitää pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen uusimpia sosiaaliturvaleikkauksia poikkeuksellisen julmina ja epäoikeudenmukaisina. Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esityksiä, joilla leikataan muun muassa nuorten kuntoutusrahaa ja lakkautetaan se kokonaan 16-17-vuotiailta.

– Orpon hallituksen on ollut helppo valikoida leikkauskohteeksi vammaiset lapset ja kuntoutusta tarvitsevat nuoret, koska se ei herätä laajaa mediahuomiota. Oikeistohallitus lyö eniten niitä, kenen ääni ei kuulu, Pekonen sanoo.

Vasemmistoliitto jätti yhdessä vihreiden ja SDP:n kanssa vastalauseen sosiaali- ja terveysvaliokunnan kahteen mietintöön, jotka koskevat kuntoutukseen ja kuntoutusrahaan sekä muihin sosiaaliturvaleikkauksiin esitettyjä heikennyksiä.

Talous tiukilla

Hallitus esittää takuueläkkeen, sairauspäivärahan sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaetuuksien alaikärajan nostamista 16 vuodesta 18 vuoteen, mikä asiantuntijoiden mukaan heikentää etenkin 16-17 -vuotiaiden vammaisten nuorten ja heidän perheidensä asemaa.

– Valiokunnassa kuulimme, kuinka leikkaukset tulevat vaikuttamaan kielteisesti vammaisten nuorten toimeentuloon, osallisuuteen ja tosiasiallisiin mahdollisuuksiin kouluttautua, mutta tämä ei kääntänyt hallituspuolueiden päätä, Pekonen sanoo.

– Perheillä, joissa on pitkäaikaissairas, vammainen tai erityistä tukea tarvitsevia nuori, on jo ennestään muita useammin taloudellisia vaikeuksia, Pekonen sanoo.

Kuntoutukseen yhä vaikeampi päästä

Hallitus on leikkaamassa kuntoutusetuuksista myös toisella esityksellä, jossa syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville nuorille suunnattuun Nuotti-valmennukseen osallistuminen ei enää pääsääntöisesti oikeuttaisi kuntoutusrahan saamiseen.

Samalla kuntoutukseen pääsyä rajataan tavalla, joka THL:n arvion mukaan tulee vähentämään kuntoutukseen pääsevien nuorten määrää.

– Nuotti-valmennus on ollut tutkitusti tehokas ja tuloksellinen palvelu, joka on auttanut nuoria parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan ja kouluttautumaan. Kun hallitus heikentää nuorten palveluita ja toimeentuloa, tämä tulee vain lisäämään työttömyyttä ja syrjäytymistä. Kyse on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestämättömästä politiikasta, Pekonen sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että hallitus leikkasi jo viime vuonna nuorten kuntoutusetuuksia. Nyt leikataan ilman vaikutusarvioiden tekemistä.

– Nyt samaan kohderyhmään isketään kahdella rinnakkaisella esityksellä, joiden yhteisvaikutuksia erittäin haavoittuvassa asemassa olevaan kohderyhmään ei ole haluttu arvioida. Tämä kuvastaa välinpitämätöntä suhtautumista etenkin niihin lapsiin ja nuoriin, joilla on kaikkein vaikeimmat lähtökohdat.