Sisäministeriön poliittinen johto on ohjeistanut priorisoimaan kiintiöpakolaisten kohdentamisessa kristittyjä muslimien sijaan. Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Veronika Honkasalo kertoo tiedotteessaan järkyttyneensä ministerien toiminnasta ja yrityksistä peitellä asioista.

– Haluaisin tietää, mitä pääministeri aikoo tehdä asialle. Perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki kieltävät syrjinnän uskonnon perusteella. Ei voi olla niin, että ministerit yrittävät toimia vastoin lakia. Tämä on lopulta pääministerin vastuulla. Hallitus on varta vasten sitoutunut omassa rasismitiedonannossaan “edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä tekemään työtä rasismin vähentämiseksi”, Honkasalo sanoo.

Sisäministeriön toimittaman selvityksen perusteella yhdenvertaisuusvaltuutetulle on syntynyt vahva olettama siitä, että ministeriön poliittinen johto on syyllistynyt perustuslaissa kiellettyyn syrjintään uskonnon perusteella. Sisäministeri on kiistänyt ohjeistaneensa suosimaan valinnassa kristittyjä.

– Pääministeri Petteri Orpon on otettava vastuu siitä, että hänen hallituksensa ministerit sitoutuvat myös käytännössä syrjimättömyyteen ja edistävät yhdenvertaisuutta hallituksen oman rasismitiedonannon ja lakien mukaisesti, Honkasalo päättää.