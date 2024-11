Teollisuusliitto jätti tänään keskiviikkona uuden lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Lakkovaroitus on kolmas tällä viikolla ja koskee toimipaikkakohtaisia työnseisauksia, jotka järjestetään maanantaina 9. päivä joulukuuta.

Kolmannen lakkovaroituksen piirissä on 38 yritystä ja yhteensä 54 toimipaikkaa. Niissä työskentelee yhteensä noin 3 900 työntekijää.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus päättyy marraskuun lopussa ja Teollisuusliitto ilmoitti jo antaessaan ensimmäisen lakkovaroituksen maanantaina, että se pyrkii näin vauhdittamaan jumissa olevia neuvotteluja. Liiton mukaan neuvotteluissa ei ole tapahtunut edistystä kahteen kuukauteen.

Palkankorotuksilla tavoitellaan ostovoiman vahvistamista tilanteessa.

Kolme vuorokauden lakkoa

Ensimmäinen lakkovaroitus joulukuun 3. päivälle koskee 13 yrityksen 25:tä toimipaikkaa ympäri maata. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto totesi maanantaina, että toimen mittaluokka on melko pieni, mutta sanoi myös, että valmius laajempiin toimiin on olemassa – kuten on neuvotteluvalmiuskin.

Hän painotti sitä, että viimeaikaisen työntekijöiden aseman heikentäminen edellyttää työntekijöiden aseman turvaamista aiempaa kattavammin työehtosopimuksissa.

Liitto antoi lakkovaroituksen myös eilen tiistaina Teknologiateollisuuden työnantajille. Se koskee toimipaikkakohtaisia työnseisauksia, jotka järjestetään keskiviikkona 4. joulukuuta 23 yrityksen 44 toimipaikassa ja se koskee noin 2 500 työntekijää.

Kymmenen prosentin tavoite

Teollisuusliitto tavoittelee työehtosopimusneuvotteluista kaksivuotista palkkaratkaisua, jossa ensimmäisenä vuonna palkat nousisivat 6 prosenttia, ja toisena vuonna 4 prosenttia. Palkankorotuksilla tavoitellaan ostovoiman vahvistamista tilanteessa, jossa palkansaajien ostovoima on heikentynyt viime vuosina jyrkästi.

Kymmenen prosentin tavoite on SAK:n liittojen yhteinen tavoite. Ne ilmoittivat siitä viikko sitten.

Toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Tarkemmat tiedot lakkovaroituksen piirissä olevista toimipaikoista ja yrityksistä löytyvät Teollisuusliiton verkkosivuilta