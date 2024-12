Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo?

– Tärkein asia on ollut sairaalaverkon alasajo. Se on jälleen esimerkki kaikin puolin surkeasta hallituksen esityksestä, jossa varmaa on ainoastaan potilasturvallisuuden heikkeneminen ja alueellisen eriarvoisuuden kasvu.

– Asiantuntija-arvioiden mukaan 26 miljoonan säästöjä ei välttämättä edes saavuteta, vaan kustannukset sen sijaan nousevat, kun muun muassa ambulanssi- ja taksiralli maksaa välimatkojen pidentyessä.

”Olen monta kertaa tällä kaudella miettinyt, kuinka ikävä minulla on Matti Vanhasta puhemiehenä.”

– Sen lisäksi esitykseen on jälleen kerran leivottu yksityiselle sote-sektorille mehevä kakku, kun lakiesityksellä helpotetaan yksityisen sektorin leikkaustoimintaa ja kiihdytetään hyvinvointialueiden ostopalveluita.

– Tämän lisäksi eduskunnan käsittelyssä on ollut valtion talousarviot ja siihen liittyvät sadat budjettiäänestykset.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olemme hanakasti vastustaneet kaikin tavoin Orpon hallituksen miljarditason leikkauksia sote-palveluihin ja meidän luottamushenkilöt paikallistasolla ovat tehneet valtavasti töitä kapinoidakseen Orpoksen hallituksen tuhoavaa politiikkaa vastaan.

– Tässä eroamme kirkkaasti esimerkiksi demareista. Me todella vastustamme myös paikallistasolla Orpon hallituksen heikennyksiä esimerkiksi hoitotakuuseen. Demarit hyvinvointialueilla eivät välttämättä ole tehneet näin lainkaan, vaan asettuneet tukemaan esimerkiksi hoitotakuun pidentämistä.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Istuin tällä viikolla puoleen yöhön asti eduskunnan täysistunnoissa ja pidin useamman puheenvuoron sairaalaverkosta. Ammuin alas kokoomuksen väitteitä ja pyrin osoittamaan konkreettisin esimerkein, kuinka perussuomalaiset ovat pettäneet kaikin tavoin vaalilupauksensa tavallisille suomalaisille. Vielä tällä viikolla he yrittivät sumuttaa suomalaisia typerällä toivomuslausumalla, joka ei muuta itse esityksen sisällä millään tavalla.

– Mutta eivät ihmiset tyhmiä ole, he näkevät tämän sumutuksen läpi ja monilla alueilla perussuomalaisia on siirtynyt joukolla pois puolueesta.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Olisin toivonut, että eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) tapaa kyseenalaistaa koko eduskunnan instituutio ja demokratia olisi tarkasteltu kriittisemmin. Tällä viittaan siihen, kuinka vaikeaa hänellä oli puhemiehenä heti ja selkeästi tuomita SDP:n kansanedustajaan Krista Kiuruun kohdistunutta väkivallantekoa, oli siinä motiivi mikä tahansa.

– Toivoisin, että meillä olisi eduskunnassa puhemies joka vilpittömästi olisi jokaisen kansanedustajan tukena saivartelun, trollaamisen ja pikkupolitikoinnin sijaan. Olen monta kertaa tällä kaudella miettinyt, kuinka ikävä minulla on Matti Vanhasta puhemiehenä.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Olen iltaisin katsonut Yle Areenasta ruotsalaista poliisisarjaa Ohuella langalla. Kuinka upeaa näyttelijäntyötä. Tällä viikolla vasta luin lehdestä, että tuotannon takaa löytyy suomalainen vastaava tuottaja Miira Paasilinna.

– Ruotsi satsaa monin kerroin enemmän tv- ja elokuvatuotantoon ja sen markkinointiin kuin Suomi ja se näkyy. Valitettavasti Orpon hallituksen kulttuurileikkaukset vain pahentavat tilannetta Suomen tilanteen suhteen.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.