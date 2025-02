KU on lanseerannut uuden podcastin. Raha, talous ja politiikka -podcastissa paneudutaan kaksi kertaa kuukaudessa nimen mukaisiin teemoihin.

Keskustelua podcastissa johdattelee KU:n Jussi Virkkunen tai Toivo Haimi, aiheita kommentoivat Uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa ja BIOS-tutkimusyksikön ekonomisti Jussi Ahokas.

Podcastin ensimmäisessä jaksossa syvennytään Yhdysvaltain uusvanhan presidentin Donald Trumpin talouspolitiikkaan.

ILMOITUS ILMOITUS

Holappa muistuttaa jaksossa, kuinka Trumpin poliittinen kannatuksen taustoja voi hakea myös poliittisesta taloudesta. Keskeinen tekijä siinä on Yhdysvaltain teollisuuden 1980-luvun alussa alkanut deindustrialisaatio.

– Vaikka maassa nähtiin talouskasvua, tulot alkoivat kehittyä suotuisasti vain ylimmillä tulodesiileillä. Keskiluokankin tulokehitys oli hyvin heikkoa. Tämä ilmiö on varmasti sen pettymyksen taustalla, mikä on näkynyt Trumpin kannatuksessa.

Ongelma Trumpin talouspolitiikassa on Holapan mukaan se, että Trumpilla on kahdenlaisia pyrkimyksiä.

– Yhtäältä hänellä on pyrkimyksiä, jotka todennäköisesti johtavat dollarin vahvistumiseen eli hän on laittamassa tulleja. Tullien idea on se, että tuontituotteita rajoittamalla Yhdysvaltain kotimarkkinoille kotimaiset yritykset alkavat tuottaa tavaraa.

– Ongelma on siinä, että jos dollari vahvistuu, se on entistä suurempaa myrkkyä vientiteollisuudelle.

Trumpilla on sinänsä aika selkeä visio, mitä hän haluaisi palvella.

– Mutta se, mitä hän tekee, on yhtä soosia, Holappa sanoo.

Ahokas puolestaan kertoo, mistä Trumpin viehtymys tulleihin liittyy. Siihen liittyy Japanin nousu 1980-luvulla sekä tarina pianosta, jonka japanilainen yhtiö voitti huutokaupassa.

Kuuntele koko jakso esimerkiksi Spotifyn kautta. Podcast löytyy myös seuraavilta alustoilta: Buzzsprout, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Amazon Music, Deezer.

KU tuottaa nyt kolmea podcastia. Raha, talous ja politiikka -podcastin lisäksi kerran viikossa ilmestyy Kaikki Uusiksi, kerran kuussa ilmestyy puolestaan kulttuuriaiheinen Visio-podcast, jota juontaa KU:n toimituspäällikkö Emilia Männynväli.