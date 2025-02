Saksan vasemmistopuolue Linke on tällä hetkellä matkalla yli viiden prosentin äänikynnyksen 23. helmikuuta järjestettävissä parlamenttivaaleissa. Linken kannatus on noussut helmikuun aikana vakaasti ja on nyt kuuden prosentin pinnassa. Vielä tammikuussa Linkelle mitattiin kolmen prosentin kannatuslukuja.

Saksan vaalijärjestelmässä äänestetään vaalipiireissä ehdokasta ja puoluetta. Jos puolue jää alle viiden prosentin äänikynnyksen, voi se päästä parlamenttiin saamalla kolme suoraa paikkaa. Näin kävi Linkelle vuoden 2021 parlamenttivaaleissa.

Linken romahdusta pidettiin varmana, kun puolueesta irtosi Sahra Wagenknechtin johtama ryhmä loppuvuodesta 2023. Wagenknecht kannattajineen oli sitä ennen riidellyt pitkään Linken sisällä puolueen linjoista. Wagenknecht perusti oman Bündnis Sahra Wagenknecht -puolueensa (BSW) tammikuussa 2024.

Wagenknecht puolueensa kanssa ajaa vasemmistolaista talouspolitiikkaa, mutta muilta linjoiltaan se on konservatiivinen. Maahanmuuttoon se suhtautuu hyvin torjuvasti. Puolue haluaa myös palauttaa suhteet Venäjään, ja se näkee Venäjän hyökkäyssodan syyksi sotilasliitto Naton laajenemisen.

BSW saavutti menestystä paitsi eurovaaleissa myös muutamissa itäisen Saksan osavaltiovaaleissa. Nyt sen veto näyttää olevan hiipumassa – puolueen kannatus on tippunut neljään prosenttiin.

Uusia jäseniä

Linke puolestaan on nosteessa. Puolueeseen on liittynyt runsaasti uusia jäseniä tämän vuoden aikana.

Saksalaisen nd-lehden (Neues Deutschland) politiikan toimittaja Wolfgang Hübner tiivisti KU:lle tammikuussa, että Linke on toipunut erosta. Nyt se kykenee katsomaan jo eteenpäin.

Linke on muiden progressiivisten vasemmistopuolueiden tavoin suosittu nuorten keskuudessa. Sen kannatus on myös keskittynyt isompiin kaupunkeihin.

Vaalien alla puolue on erityisesti puhunut asumisen kustannuksista, jotka Saksassa ovat nousseet valtavasti koronakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan myötä. Puolue on kehittänyt myös sovelluksen, jolla voi tarkistaa oman vuokransa ja verrata sitä alueensa yleiseen vuokratasoon. Saksassa ylikorkeat vuokrat ovat kiellettyjä, minkä vuoksi sovellus on ollut suosittu.

Se on tuonut nyt tulosta.

Ulkopoliittisesti Linke kipuilee edelleen erityisesti suhtautumisessa Venäjän hyökkäyssotaan. Venäjän hyökkäys on tuomittu, mutta sodan syistä riittää kiistaa, samoin Saksan Ukraina-politiikasta. Puolue on kritisoinut Saksan antamaa aseapua Ukrainalle. Toisaalta puolueessa on myös edustajia, jotka kannattavat aseavun antamista Ukrainalle. Sotilasliitto Natoon Linke suhtautuu kielteisesti.

Vanhat konkarit

Linkellä on mahdollisuus saada myös kolme suoraa paikkaa parlamenttiin. Hieman ironisesti niitä hakee kolme iäkkäämpää miestä, joiden joukossa on muun muassa Linkeä pitkään johtanut Gregor Gysi. Gysi ehti toimia politiikassa DDR:ssä maan loppuaikoina.

BSW:n tilanne suorien paikkojen suhteen näyttää vaikeammalta. Paljon puhuvaa on, että Wagenknecht ei itse ole ehdolla missään vaalipiirissä. Jos puolue jää alle viiden prosentin, eikä saa kolmea suoraa paikkaa, katoaa se päivänpolitiikassa mitättömäksi voimaksi. Kaiken lisäksi se jäisi puoluetukien ulkopuolelle.

Linkelle säilyminen parlamentissa olisi vähintään suuri torjuntavoitto. Se antaisi puolueelle myös uuden mahdollisuuden aloittaa jossain määrin puhtaalta pöydältä.

