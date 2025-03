Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus esittää eduskunnalle itärajan käännytyslain jatkamista ensi vuoden loppuun saakka.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää selvänä, ettei hallituksen tänään antamaa esitystä käännytyslain voimassaolon jatkamiseksi tulisi eduskunnassa hyväksyä. Vasemmistoliitto ei tule puoltamaan jatkoaikaa poikkeuslaille.

– Käännytyslaki on tänään yksiselitteisesti perustuslain, ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden vastainen samoista syistä, joista se oli sitä vuosi sitten, Minja Koskela sanoo tiedotteessaan.

– Lain ongelmat ovat jopa entistä suuremmat nyt, kun hallituksen tulisi perustella alkuperäisen lain lisäksi välttämättömyys sen jatkolle itärajan tämänhetkisessä tilanteessa ja vielä edellistä kertaa pidemmäksi ajaksi, Koskela sanoo.

Lausuntokierroksella esitys sai ankaraa kritiikkiä paitsi valtiosääntötutkijoilta, muun muassa valtioneuvoston oikeuskanslerilta perustelujen räikeän puutteellisuuden osalta.

Vuodeksi poikkeuslakina säädetyn käännytyslain voimassaolon jatko edellyttää jälleen perustuslain säätämisjärjestystä, eli viiden kuudesosan enemmistöä eduskunnassa. Oikeustieteilijöiden mukaan edes käsittelyjärjestys ei kuitenkaan ratkaise esityksen ongelmia.

Asiantuntijat tyrmäävät

Eduskunnan viimevuotisessa käsittelyssä perustuslakivaliokunnan saamat asiantuntijalausunnot olivat tyrmääviä ja poikkeuksellisen yksimielisiä lain ylitsepääsemättömistä ongelmista. Lausunnoissa nostettiin esiin muun muassa EU-oikeuden ensisijaisuus suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön sekä se, että lakia ei olisi mahdollista säätää perustuslain mahdollistamana rajattuna poikkeuksena perustuslaista, sillä se kohdistuu perustuslain keskeisiin ratkaisuihin, joita ei voida poikkeuslailla ohittaa.

Perustuslakivaliokunnan enemmistö antoi laille kuitenkin hyväksynnän lausunnolla, jota voidaan pitää oikeusvaltion valvontamekanismin kannalta käänteentekevänä ennakkoratkaisuna.

– Viimeksi asiantuntijat sivuutettiin täysin häpeällisesti perustusvaliokuntaa myöten eikä prosessi todellakaan ollut kunniaksi suomalaiselle oikeusvaltiolle, vasemmistoliiton Minja Koskela sanoo.

– Toivottavasti tällä kertaa muutkin kuin vasemmistoliitto ja vihreät kuuntelevat asiantuntijoita ja antavat edustajiensa äänestää perustuslain mukaisesti ilman painostusta ja vaientamista.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja muistuttaa, että Suomi kykenee käsittelemään suuriakin tulijamääriä, kuten on nähty esimerkiksi vuosina 2015–2016 ja Venäjän hyökkäyssotaa pakenevien ukrainalaisten auttamisessa.

– Suvereenina valtiona Suomen on valvottava rajojaan. Se on täysin mahdollista tehdä myös oikeusvaltion tavoin ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Raja on nyt hiljainen, mutta Suomella ja EU:lla on keinot käsitellä isojakin hakemusmääriä tehokkaasti ja turvallisesti voimassa olevien lakien tarjoamalla keinovalikoimalla, ihmishenkiä vaarantamatta, Minja Koskela toteaa.

Hän näkee käännytyslain kohtalokkaana testinä suomalaiselle oikeusvaltiolle ja ja pitää perustuslain ja kansainvälisen oikeuden sivuuttamista sekä perustuslakivaliokunnan uskottavuuden murentamista vääränä vastauksena Venäjän toimiin.

– Venäjä on laitonta hyökkäyssotaa käyvä terroristivaltio, Koskela sanoo.

– Yhä kiristyvässä maailmanpoliittisessa tilanteessa ja diktatuurin naapurina Suomi ei voi olla sinisilmäinen. Se, ettemme itse heitä oikeusvaltiota ja sääntöpohjaista järjestelmää romukoppaan ei kuitenkaan ole sinisilmäisyyttä, vaan Suomen oma etu.

Minja Koskelan mukaan sinisilmäistä on ajatella, että käännytyslaki estäisi hybridioperaatioita.

– Sitä se ei tee, mutta voi johtaa ihmisten jäämiseen rajalle limboon epäinhimillisiin olosuhteisiin ja kuolemaan, kuten Euroopan muilla rajoilla on nähty, hän sanoo.