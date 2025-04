Turussa vasemmistoliiton pormestariehdokkaalla Mirka Muukkosella on vauhti päällä. Elokuusta 2023 lähtien Muukkonen on toiminut Turun apulaispormestarina, mikä on hänen mukaansa lisännyt vasemmistoliiton vaikutusvaltaa kaupungissa.

– Vasemmistoliitolla on Turussa vahvimmat asemat minun poliittisen urani aikana. Olemme ytimessä päättämässä asioista turkulaisten parhaaksi. Pormestarimallin hyvä puoli on siinä, että suurimmat puolueet ovat siinä mukana, Muukkonen tiivistää.

Seuraavalla valtuustokaudella vasemmiston tavoitteet liittyvät muun muassa Turun lähiöihin, asunto- ja koulutuspolitiikkaan sekä nuorisoon. Muukkonen listaa konkreettisia esityksiä, joita vasemmisto haluaa edistää tulevalla kaudella.

– Lähiöpolitiikassa on panostettu Runosmäkeen todella paljon, siellä on esimerkiksi avattu monitoimitalo.Olemme olleet valmistelemassa asioista niin, että vastaavat saataisiin myös Perno-Pansioon ja Varissuolle.

Muukkonen mainitsee, että vasemmistoliitto onnistui pilotoimaan lapsille ja nuorille maksutonta puistoruokailua muutamissa lähiöissä. Vastaavaa järjestetään muun muassa Helsingissä.

– Tavoitteenamme on vakinaistaa ja laajentaa puistoruokailua.

Vasemmistoliiton listalla on myös lähiliikuntapaikat. Seuraava konkreettinen tavoite on saada nurmikenttä Halisiin.

Samaan aikaan järjestettävien aluevaalien merkitys nousee myös esiin. Varissuon lähiöissä lakkautettiin sote-asema, koska sen tilat olivat liian huonossa kunnossa. Muukkonen on edistänyt neuvotteluissa Varhan toimijoiden kanssa tavoitetta saada sote-asema takaisin. Perno-Pansion soteaseman heikennykset onnistuttiin torppaamaan jo tällä kaudella.

Koulut kuntoon

Turussa on kuluvalla kaudella panostettu paljon koulujen osalta investointeihin. Niitä on sanellut osin pakko, sillä Turussa on ollut paljon huonokuntoisia koulurakennuksia.

– Meillä on ollut välillä 25 prosenttia koululaisista väistötiloissa. Tällä kaudella on laitettu kouluinvestointeja liikkeelle. Turku korjasi ja rakensi vuoden 2024 aikana kahdeksan koulua ja päiväkotia. Vuoden 2025 aikana päätöksentekoon tulee yli kymmenen koulu- tai päiväkotikiinteistöä. Ensi kaudella pitää kiinnittää huomiota seinien sisällä tapahtuvaan toimintaan – miten saadaan ryhmiä pienennettyä.

– Koulut ovat keskenään aika eriarvoisessa asemassa. Siinä iso kysymys on, miten resursoimme asioita ja minkälaista henkilöstöpolitiikkaa teemme kaupungissa. Ne ovat keskeiset kysymykset.

Sote-uudistuksen jälkeen suurin kustannus Turulle tulee kasvatuksen alasta. Tulevalla kaudella edessä on valtakunnallinen oppimisen tuen uudistus, mikä tulee näkymään politiikassa.

– On varmistettava, että valtion osuudet on kohdistettava oppisen tukeen, jotta uudistus saadaan parhaiten toteutumaan, Muukkonen tiivistää.

Iso kasvu

Turku on yksi Suomen kasvavista seuduista. Sen asukasluvun ennustetaan kasvavan yhden ennusteen mukaan 40 000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Kyse on maltillisesta väestöennusteesta, kovan kasvun skenaariossa väkiluku nousee lähes 60 000:lla.

Kasvu näkyy rakentamisena, mikä aiheuttaa kipuilua muun muassa lähiluonnon osalta. Muukkonen mainitsee yhtenä kysymyksenä, miten rakentaminen voidaan sovittaa niin, että siinä otetaan huomioon luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus.

Vasemmistoliiton kädenjälki näkyy asuntopolitiikassa, Muukkonen painottaa.

– Saimme kirjattua ohjaaviin asiakirjoihin, että kaavoituksessa pitää jatkossa olla enemmän perheasuntoja. Olemme huolehtineet, että kaavoissa on riittävästi ARA-rakentamista, mikä takaa kohtuuhintaisen rakentamisen.

Yksi tekninen mutta iso asia on asuntopoliittisen ohjelman laatiminen, sellainen nimittäin puuttuu Turusta kokonaan. Ensi syksynä ohjelma on tarkoitus tuoda päätöksentekoon.

– Sillä ohjataan kaupungin asuntotuotantoa, myös yksityistä. Se vaikuttaa myös eriytymisen purkamiseen. Meidän tulee varmistaa, että kaupungin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennetaan jatkossa tasapuolisesti ympäri kaupunkia.

Turkuun on Muukkosen mukaan rakennettu liikaa pieniä asuntoja, koska ne ovat olleet rakennuttajien mieleen.

– Se ei vastaa asukkaiden tarpeisiin, eikä myöskään kaupungin toiveisiin. Lapsiperheet lähtevät naapurikuntiin.

Hyvä suunta

Muukkonen istuu nyt kolmatta kauttaan Turun kaupunginvaltuustossa. Alussa mainitun vasemmiston vaikutusvallan lisäksi hän on muutenkin tyytyväinen kehitykseen.

– Meillä mennään parempaan suuntaan, ilmapiiri on keskusteleva ja hyvä. Meillä alkaa olla enemmän yhteisiä näkemyksiä ja ymmärrystä siitä, mihin suuntaan kaupunkia pitää viedä.

Se ei tarkoita, etteikö ristiriitoja muiden puolueiden kanssa olisi. Kokoomus ajaa henkilöstöä vähentäviä esityksiä, joista vasemmisto joutuu vääntämään.

Samaan aikaan vasemmisto on pyrkinyt parantamaan julkisen liikenteen edellytyksiä Turussa. Pyörätiehankkeita on esimerkiksi saatu vietyä eteenpäin.

– Jos meillä ei olisi ollut apulaispormestarin paikkaa, olisi tällä kaudella tehty turkulaisten liikkumisen kannalta huonompia ratkaisuja.

Muukkonen muistuttaa, että Turun taloustilanne on huomattavan erilainen kuin Helsingin. Helsingissä valtaosa investoinneista pystytään kattamaan kaupungin ylijäämällä. Turussa tilanne on toinen.

– Investointirahoituksesta pitää aina vääntää.

Vaikeammasta taloustilanteesta huolimatta Turussa on kyetty panostamaan myös kulttuuriin. Isojen kulttuuripuolen hankkeiden lisäksi vasemmisto on kamppaillut koko kulttuurikentän puolesta.

– Vapaan kentän taiteilijoille saimme korotettua avustuksia puolella miljoonalla eurolla ja perustimme työtiloja tarjoavan Taiteen Talon. Turku pyrkii aidosti olemaan kulttuurikaupunki.