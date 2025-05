Vasemmistoliiton kansanedustajan Veronika Honkasalon mukaan hallituspuolueet ovat pettäneet hallituksen kahden toimintavuoden aikana koulutuslupauksensa kaikilla koulutusasteilla. Hän viittaa siihen, että hallituspuolueet lupasivat ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja, että koulutus on erityissuojeluksessa.

Hän toteaa,että perusopetuksesta on tänä aikana leikattu valtionosuusleikkausten kautta, ammatillisesta koulutuksesta on leikattu massiivisesti, aikuiskoulutustuki lakkautettiin ja opiskelijoiden toimeentuloa on heikennetty.

Lisää leikkauksia?

”Hallitus sumuttaa äänestäjiä jälleen kerran.”

Honkasalo toteaa tiedotteessaan keskiviikkona pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen uusimmasta koulutuspäätöksestä, että hallitus järkytti koko korkeakoulukentän suuntaamalla yhteensä 120 miljoonan leikkaukset korkeakoulujen perusrahoitukseen kevään budjettiriihessä.

Samassa yhteydessä ilmoitettiin 100 miljoonan lisäyksestä sellaisiin aloituspaikkoihin, jotka tuovat talouskasvua. Nyt on selvinnyt, ettei luvattua 100 miljoonan rahoitusta ole missään.

– On anteeksiantamatonta, että Orpon hallitus leikkaa massiivisesti koulutuksesta. Lisäksi se sumuttaa äänestäjiä jälleen kerran, koska se ei kerro, mistä 100 miljoonan rahoitus aloituspaikkoihin otetaan. Pelkona on, että jos rahoitus otetaan kehysten sisältä, on luvassa jälleen lisää koulutusleikkauksia, Honkasalo painottaa.

– Orpon hallitus mainosti budjettiriihtä kasvuriihenä, mutta se oli kaikkea muuta. Hallitus ojentaa anteliaita veronalennuksia rikkaille ja suuryrityksille vailla todennettuja kasvuvaikutuksia. Sitten se leikkaa suurilla saksilla sieltä, missä kasvupotentiaalia tutkitusti olisi, nimittäin korkeakoulutuksesta

Suunta käännettävä

Honkasalo vaatii, että Orpon hallituksen on korjattava koulutuspoliittista suuntaansa ja satsattava koulutukseen kaikilla koulutusasteilla. Siksi koulutusleikkaukset on peruttava ja aloituspaikkalisäykset on kompensoitava korkeakouluille täysimääräisesti.

– Korkeakoulujen perusrahoitukseen panostaminen leikkausten sijaan on investointi tulevaisuuteen ja korkeatasoiseen tutkimuspohjaiseen opetukseen, hän korostaa.

– Jos aloituspaikkamäärälisäyksiä ei kompensoida täysimääräisesti, hävitään koulutuksen laadussa, koulutustason nostossa ja korkeakoulujen henkilöstön hyvinvoinnissa.