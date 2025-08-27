ILMOITUS ILMOITUS

Keskiviikkona pyörähti käyntiin miesten koripallon EM-kisat Tampereella. B-lohkossa mittelevät Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa, Liettua, Montenegro ja isäntä Suomi, joista neljä parasta selviytyy jatkopeleihin Riikaan Latviassa. B-lohkon ennakkoon vahvimpia ovat Saksa ja Liettua – mikseipä Suomen Susijengikin.

Ennen illan Suomi–Ruotsi-koitosta oli Liettua selättänyt Iso-Britannian 94–70 ja Saksa Montenegron 106–76. Suosikit voittivat vaivatta, ja eritoten Saksa pelasi erittäin vakuuttavasti.

Loppuunmyydyn Nokia Arenan yleisö tervehti riemulla Susijengiä sen juostessa avauspeliinsä ehjin rivein, ilman loukkaantumisia. Päävalmentaja Lassi Tuovi katsoi parhaaksi aloittaa peli viisikon Lauri Markkanen–Mikael Jantunen–Sasu Salin–Elias Valtonen–Edon Maxhuni voimin.

Harjoitusottelut oli pelattu hyvin. Vaan nyt oli tosi kysymyksessä, vaikka Ruotsi selvästi altavastaajaksi katsottiinkin.

Ensi pisteet Salinin syötöstä sai nostaa Maxhuni, 2–0. Markkasen läpiajodonkki (8–3) jo riehaannutti yleisön.

Ruotsi hiipi hetkeksi johtoon, kunnes Markkanen palautti Suomen keulaan. Ruotsin joutuessa rikkomaan hän keräsi kosolti pisteitä vapareista. Suomi sai ensi virheensä vasta 7 minuutin jälkeen.

Pelissä oli kiihkeää vauhtia, mistä yleisö piti. Ruotsi otti tuumaustauon tappiolla 13–19.

Jantusen donkki kasvatti eroa. Vaan Ruotsi roikkui vahvasti mukana, lähinnä tarkoilla kolmosillaan. Lukemissa 26–21 mentiin pikkutauolle.

Toinen neljännes alkoi Suomen virhein. Nuori sensaatio Miikka Muurinen hyppäsi ensi kertaa peliin. Susien oli vetäydyttävä aikalisälle kun johto kutistui vaivaiseen pisteeseen. Jantusen kolmonen jeesasi hivenen.

Ruotsi otti johdon (36–34) kun 14½ minuuttia oli takana. Jotakin oli keksittävä. Miro Littlen, Olivier Nkamhouan ja Valtosen korit auttoivat toviksi, mutta Tuovi veti ryhmänsä aikalisälle pisteen häviöllä.

Jakson loppua kohti Ruotsi kuitenkin hallitsi, johti jo 5 pisteellä. Suomi ryhdistäytyi, ja minuuttia ennen pitkää paussia Ruotsi meni aikalisälle.

Väliaikasummerin soidessa Suomi johti, mutta vain 49–48. Kutkuttavan täpärää, yllättäen…

Markkanen oli 20 minuutissa pussittanut 16 pistettä, Maxhuni 10 ja Jantunen yhdeksän. Ruotsin ykkönen oli takamies Ludde Håkanson 15 pisteellään. Ruotsi upotti kolmoset huimalla 62,5 prosentilla (5/8), Suomi 41,7:llä (5/12). Vapareista Suomi napsi 12 pistettä, Ruotsi vain kolme. Levypallot tulivat Suomelle 14–13.

Susijengin räväkästi alkanut peli osin hyytyi ensipuoliskon edetessä. Pukuhuoneessa riittäisi pohtimista.

Toisen puoliskon alku aaltoili tasaisesti, isoja eroja ei syntynyt. Sasu Salin nostatti henkeä kahdella kauniilla kolmosellaan, 26 minuutin jälkeen Sudet johti pisteen verran. Ruotsin kolmoset upposivat yhä murhaavan tarkasti.

Kolmas neljännes päättyi repivänä taistona, tilanteessa 72–72.

Salinin kolmonen – ja yleisö mukaan! Ruotsi ei silti yhtään hellittänyt, teki koreja kaukaa ja läheltä.

Pelaamatta oli 6:38, Ruotsi keulassa 79–75, ja Tuovi otti tauon.

Muurinen hyppäsi energisesti kehiin, ja nosti pian Suomen taas johtoon. Ja donkkasi heti perään tilanteen 82–79:ään! Ruotsi lähti minuutiksi penkille.

Jantusen kolmosella ero venyi 5 pisteeseen, kun reilut 3 minuuttia oli jäljellä.

Muurisen menetyksen jälkeen Ruotsi oli jälleen niskassa, pinnan perässä. Kellossa oli jäljellä 1:34, ja Suomi poistui tauolle.

Pelaamatta oli 1:16, ja Markkanen viivalle: 90–87. Ja Ruotsin Pelle Larsson viivalle: toinen sisään, 88–90. Valtonen viivalle: toinen sisään, 91–88.

Pelattavaa oli 29 sekuntia, aikalisä, ja Ruotsi sai sen perään sivurajaheiton. Epäselvässä tilanteessa (20,8 sekuntia kellossa) tuomarit tarkastelivat videoita tuomiten sivurajan Ruotsille.

14 sekuntia ennen loppua Ruotsi sai kaksi vaparia, kumpikin sisään, ja Suomi johti pisteellä.

Vain 9,1 sekuntia kellossa, Ruotsi rikkoi, ja Maxhuni siirtyi vapareille. Molemmat putosivat sisään, johdoksi 3 pistettä Suomelle. Ruotsi lähti penkille.

Ruotsin sisäänheiton jälkeen pallo sinkoili sekavasti. Pelikatko, aikaa oli 0,1 sekuntia ja Sudet hipsi taktiikkapalaveriin. Suomi sai sisäänheiton – ja samassa pelisummeri soi! Suomi oli lopulta rutistanut voiton, loppunumeroin 93–90.

Huh huh, olipas ottelu!

Vaikea muistaa, milloin Ruotsi pannut Susille tällä tavalla kampoihin. Onneksi lopussa riitti malttia ja voimaa, fataaleihin virheisiin ei sorruttu vaan pallo pysyi hyppysissä. Ruotsi murtui mutta vasta aivan viime hetkillä.

Suomen pistenikkareita olivat Markkanen (28 p), Maxhuni (15), Jantunen (12) ja ikinuori Salin (11). Jos Muurinen napsikin vain 5 pistettä, hän toi sopivan tarmonpuuskan astuessaan kentälle kuutisen minuuttia ennen loppua. Ruotsi pistehai oli Håkanson (28), muina Viktor Gaddefors (15) ja Simon Birgander (12).

Suomi voitti pelin lähinnä vaparipistein (21–9) ja tiheämmin kolmosyrityksin, jotka upposivat 46,2-prosenttisesti (Ruotsilla 50 %). Levyreissä ei mittavia eroja ollut.

Tuskallinen Ruotsi-peli käy hyvästä opetuksesta Susille. EM-kisoissa ei helppoja vastustajia ole, sillä kaikkien joukkueiden intensiteetti ja taisteluhenki on korkealla tasolla. Eräs ratkaiseva tekijä tämän illan voitossa lienee fanimeri, joka etenkin lopun hermostuttavina hetkinä antoi mahtavan tuen Susijengille. Se kuudes pelaaja…

Perjantaina klo 20.30 Suomi kohtaa Iso-Britannian. Sekin peli olisi pakko voittaa, jos lohkosta halutaan eteenpäin. Kansan Uutiset raportoi ottelusta.