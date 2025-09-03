Tiistai-iltana rasismikohujen varjossa valmistuneen budjettiriihen tulokset ovat vasemmistoliiton puheenjohtajalle Minja Koskelalle pettymys. Hän arvioi, että Orpon hallitus ajaa pienituloiset suomalaiset kadulle.

– Hallitus on ajanut Suomen taantumaan ja syvenevään eriarvoisuuskriisiin, mutta brutaali leikkauspolitiikka jatkuu. Tällä kertaa kohteena on erityisesti kohtuuhintainen asuntorakentaminen, Koskela sanoo.

– Rasismifarssilla kokoomus ja RKP taas osoittivat, että ne ovat täysin valmiita katsomaan rasismia läpi sormien, kunhan pääsevät toteuttamaan leikkauspolitiikkaansa.

Tällä Koskela viitaa siihen, että suuri osa budjettiriihen ajasta käytettiin pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen sisäiseen kriisineuvotteluun rasistisen puheen pelisäännöistä.

– Perussuomalaiset yrittävät höynäyttää suomalaisia kääntämällä keskustelua leikkauspolitiikasta ja ankeista työttömyys- ja talousluvuista rasistiseen puheeseensa, Koskela sanoo.

– Kun hallituksen talouspolitiikka on totaalisesti epäonnistunut, persut haluavat kaikkien katsovan muualle.

Ei visiota

Koskela muistuttaa siitä, että tällä hetkellä Suomen taloustilanne on kaikilla keskeisillä mittareilla mitattuna huono. Työttömyys on paisunut koko hallituskauden ajan, ja Suomessa on nyt EU:n toisiksi pahin työttömyys. Pitkäaikaistyöttömyys hipoo 1990-luvun laman jälkeisiä ennätyksiä.

– Hallituksella ei ole mitään visiota siitä, miten Suomi saataisiin uuteen nousuun. Keinovalikoimassa on vain loputtomia leikkauksia, Koskela sanoo.

Hän arvioi Ara-lainoihin vuodelle 2027 suunniteltujen merkittävien leikkausten hyydyttävän entisestään sosiaalista asuntotuotantoa, lisäävän rakennusteollisuuden ahdinkoa ja syventävän taantumaa.

– Kasvavan asunnottomuuden, lisääntyvien häätöjen ja pidentyvien leipäjonojen Suomessa tarvittaisiin päinvastaista politiikkaa. Rasismisirkuksensa varjossa Orpon hallitus toteuttaa politiikkaa, joka ajaa pienituloiset suomalaiset kadulle, Koskela toteaa.

Koskela muistuttaa, että samaan aikaan kun tavallisten suomalaisten on yhä vaikeampi tulla toimeen, hallitus on päättänyt jakaa valtavat veroalennuksia rikkaille.

Hän sanoo, että syksyn budjettiriihen lisäleikkaukset tarvitaan, koska tavoitteena oli paikata se miljardin euron rahareikä, jonka oikeistohallitus kaivoi keväällä antamalla erityisesti rikkaille tuntuvat veronalennukset.

– Hallituksen olisi pitänyt ottaa järki käteen ja peruuttaa kevään veroalepäätös. Rikkaiden veroale ei sovi suomalaisten oikeudentuntoon, kun hallitus on samalla leikannut tavallisten suomalaisten toimeentulosta, asumisesta, terveydenhuollosta ja koulutuksesta, Koskela sanoo.

Koskela muistuttaa, että vaihtoehtoja sinimustalle ankeuspolitiikalle on. Vasemmistoliitto kääntäisi Suomen talouskehityksen panostamalla kotimaiseen kysyntään, työllisyyteen, aktiiviseen teollisuuspolitiikkaan, rakennusalan elpymiseen ja reiluun siirtymään.

Luovaa kirjanpitoa

Myös vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen muistuttaa erityisesti suurituloisia hyödyttävistä veronalennuksista ja siitä, että näiden valtion talouteen jättämän aukon paikkaamiseksi hallitus päätti nyt budjettiriihessä uusista sopeutuksista.

Hän mainitsee asuntorakentamisen tukien lisäksi muiden muassa tutkimus- ja kehittämistuet, valtion hallinnon, kehitysavun ja kotouttamisen.

Hänkin piikittelee tiedotteessaan keskiviikkoiltana hallitusta siitä, että riihessä aika kuluin yritykseen peitellä perussuomalaisten rasismia.

– Hallitus jätti käyttämättä tilaisuuden korjata epäonnistuneen politiikkansa. Oikeistohallitus on ajanut Suomen talouden syöksykierteeseen, jossa Suomen talouskasvu sakkaa, työttömyys paisuu, köyhien määrä ja eriarvoisuus lisääntyy, Sarkkinen toteaa.

Hän syyttää Orpon hallitusta myös siitä, että se jatkaa luovan kirjanpidon perinnettään vippaamalla vuonna 2027 lisää rahaa Valtion eläkerahastosta jo puoliväliriihessä sovitun miljardin päälle.

Sarkkinen arvioi, että tällä kikalla hallitus pyrkii kuromaan umpeen sitä miljardin euron rahareikää, jonka sen on itse tehnyt Suomen julkiseen talouteen rikkaiden verokevennyksillään.

– Hallitus on ilmeisesti kuullut opposition ja asiantuntijoiden perustellun kritiikin ja perui päättämiään yksityisen hoidon kela-korvausten tehottomia korotuksia. Hallituksen olisi lisäksi pitänyt ottaa lusikka kauniiseen käteen ja perua myös suurituloisille ja yhteisöveroon tehdyt veronkevennykset ja pienituloisille suomalaisille suunnatut leikkaukset. Valitettavasti tähän ei viisaus riittänyt, Sarkkinen toteaa.