Aasian ja Tyynenmeren alueen valtiot kärsivät vakavasta kätilöiden puutteesta. Kätilöiden koulutukseen ei ole investoitu riittävästi ja ammattikunta on muutenkin jätetty heitteille. Haittavaikutukset äitien ja vastasyntyneiden terveyteen ovat mittavia.

YK:n väestörahasto Unfpan julkaisema Aasian kätilöraportti kertoo, että kätilöissä on valtava terveyttä ylläpitävä ja henkiä säästävä potentiaali ja että he kykenisivät toimittamaan 90 prosenttia äideille ja vastasyntyneille välttämättömistä palveluista. Raportti kuitenkin kertoo myös, että monessa maassa kätilöitä on liian vähän ja he kärsivät kehnosta koulutuksesta ja tukijärjestelmien puutteesta sekä heikosta poliittisesta tuesta työlleen.

Raportin havainnot alleviivaavat tarvetta kiireesti kohottaa kätilöt avustavista rooleistaan terveysjärjestelmän keskeisiksi tukipilareiksi.

Kätilöt ovat kustannustehokkaita

Raportin mukaan Aasiassa olisi vältetty pelkästään vuonna 2023 satojatuhansia äitien ja vastasyntyneiden kuolemia, jos paikalla olisi ollut kätilö. Aasia ja Tyynenmeren alue kärsivät noin 200 000 kätilön vajauksesta. Globaalisti vaje on jo 900 000. Aasiassa pahimmat kuilut työvoiman tarpeen ja tarjonnan välillä löytyivät Pakistanista ja Papua-Uudesta-Guineasta; nykyisellä koulutus- ja työllistämisvauhdilla vajaukset ovat ennallaan vielä vuonna 2030.

Kätilöiden vähäisyyden lisäksi heidän koulutuksensa laadussa, työtä määrittävässä sääntelyssä ja mahdollisuuksissa edetä urallaan johtaviin asemiin on hälyttäviä aukkoja. Ammatissa pysymistä heikentävät huono palkka, riittämätön infrastruktuuri ja ammatillisen arvostuksen puute. Poistuma ammatista on erityisen suurta maaseudulla ja muilla heikkojen terveyspalveluiden alueilla.

Raportissa korostetaan, että kätilöiden päästäminen johtaviin asemiin vahvistaa päätöksentekoa asioissa, jotka vaikuttavat suoraan äitien ja vastasyntyneiden terveyteen. Kätilöt ovat kaikkein kustannustehokkain ja saavutettavin keino saavuttaa turvallinen äitiys ja vastasyntyneiden hengissä säilyminen.