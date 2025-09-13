Aiemmin varakkaiden vaivoina pidetyt elintapoihin liittyvät sairaudet, kuten korkea verenpaine ja kakkostyypin diabetes, lisääntyvät Intian vähäosaisen työväenluokan keskuudessa. Tilannetta pahentaa useimpien sairastuneiden tietämättömyys taudeistaan.

Punen kaupungissa elävä keski-ikäinen puutarhuri Mohan Ahire oli yksi tietämättömistä. Hän ei tunnistanut pään jomotusta korkean verenpaineen oireeksi, kunnes viime kesänä ollessaan paluumatkalla aamupäiväiseltä torivierailultaan kotiin hän menetti tajuntansa. Kun Mohan palasi tajuihinsa, hän oli toispuoleisesti halvaantunut aivoinfarktin seurauksena.

Kun 56-vuotias lakaisija Bahinabai Gaekwad kesken työpäivän romahti ja kuoli, ruumiinavauksessa selvisi, että hän oli jo kauan potenut diagnosoimatonta verenpainetautia. Se johti kuolettavaan sydänkohtaukseen.

Siirtotyöläinen Praful Mahato oli kärsinyt päänsärystä ja huimauskohtauksista jo jonkin aikaa, mutta hän selitti itselleen oireiden johtuvan uupumuksesta pitkien työpäivien jälkeen. Satunnainen vierailu terveysasemalla paljasti, että hän poti korkeaa verenpainetta ja diabetesta. Nyt lääkitys on laskenut niin hänen verenpainettaan kuin sokeriarvojaankin.

Miljoonat vailla diagnoosia

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan maailman 30–70 vuotiaista ihmisistä arviolta 1,28 miljardia kärsii korkeasta verenpaineesta. Heistä kaksi kolmasosaa elää köyhissä tai keskituloisissa maissa. Vain 21 prosenttia verenpainetaudista kärsivistä saa hoitoa, kun taas 46 prosenttia ei ole tietoinen tilastaan eikä saa siihen lääkitystä.

Diabetesta on kahta tyyppiä, joista ykköstyyppi on perinnöllinen. Kakkostyypin diabetes tyypillisesti kehittyy elintapojen seurauksena, ja eteläaasialaisilla, Tyynenmeren saarten asukkailla ja Amerikan alkuperäiskansoilla on erityisen suuri riski sen saamiseen.

Kansainvälinen diabetesliitto kertoo, että kakkostyypin diabeteksesta kärsivien ihmisten määrä on dramaattisesti kohonnut varsinkin vuoden 2000 jälkeisenä aikana. Intiassa arvioidaan olevan 77 miljoonaa yli 18-vuotiasta diabeetikkoa, ja runsas 25 miljoonaa ihmistä on suuressa vaarassa sairastua diabetekseen tulevaisuudessa. Vajaa 44 miljoonaa intialaista diabeetikkoa on vailla diagnoosia ja hoitoa.

Yhteiskunnan muutos taustatekijänä

Koska suurin osa diabeteksen ja korkean verenpaineen takia ennenaikaisesti kuolevista kuuluu 30–70-vuotiaiden ikäryhmään, taloudelliset menetykset ovat merkittäviä. Diabeetikot ovat enimmäkseen hieman iäkkäämpää väkeä, mutta verenpainetauti lisääntyy nuorempien keskuudessa.

Molempien tautien hoito ja ehkäisy kärsii siitä, että useimmat ihmiset pitävät niitä harmittomina – vaikka ne hoitamattomina voivat johtaa kuolemaan.

Tohtorit Mayadevi Gujar ja Vaishali Patil selittävät tautien esiintyvyyden kasvua yhteiskunnan muutoksella.

– Monet kaupunkeja lähimpänä sijaitsevat maaseutukylät ovat muuttuneet puoliurbaaneiksi teollisuusalueiksi, ja tämä on tuonut mukanaan elintapamuutoksia. Aiemmin paikalliset asukkaat söivät terveellistä kotiruokaa, mutta nyt he ostavat halpoja, rasvaisia välipaloja, joita tienposken kioskeissa paistetaan moneen kertaan käytetyssä palmuöljyssä. Kun työläisillä on enemmän käyttövaroja, he ostavat diabetekselle altistavia sokeroituja virvoitusjuomia ja pikaruokaa. Myös tupakka- ja alkoholiriippuvuus on kasvussa, tohtorit toteavat.

Oma vaikutuksensa on myös nuoren sukupolven työllisyyshuolilla. Stressi nostaa verenpainetta.

Äidin anemia kasvattaa lapsen diabetesriskiä

Myös sydän- ja verisuonitautispesialisti tohtori Sundeep Salvi puhuu elintapojen vaikutuksesta.

– Toisin kuin menneisyydessä, ihmiset syövät ja menevät nukkumaan myöhään, juovat loputtomasti teetä ja kahvia, jättävät varsinaisen ruokailun väliin ja tekevät työtä pikkutunneille. Stressi ja unenpuute on tappava yhdistelmä, joka ruokkii niin korkeaa verenpainetta kuin diabetestakin, Salvi sanoo.

Lisäksi Salvi pitää merkittävänä riskitekijänä ilmansaasteita.

– Maaseudulla sänkipeltojen polttaminen aiheuttaa ulkoilman saastumista, mutta maaseutukodeissa ja kaupunkislummeissa sisäilma on jopa kymmenen kertaa saastuneempaa kuin ulkoilma.

Äidin raskauden aikaisella terveydellä ja ravitsemustilanteella on suuri merkitys. Äidin anemia ja lasten alhainen syntymäpaino ovat isoja ongelmia kautta Intian. Alipainoisina syntyneillä lapsilla on normaalipainoisia suurempi vaara sairastua diabetekseen.

Intian terveyden ja perheiden hyvinvoinnin ministeriö on käynnistänyt useita perusterveyshankkeita, joissa pyritään kohentamaan odottavien äitien ravitsemusta ja terveydenhoitoa. Äitien ja vastasyntyneiden parantuneen terveyden odotetaan aikanaan näkyvän verenpainetauti- ja diabetestilastoissa.