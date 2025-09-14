ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii ammatillisen koulutuksen leikkausten perumista ja panostuksia opetuksen laadun parantamiseksi.

Koskela otti asiaan kantaa vieraillessaan lauantaina Tampereella.

– Tampere kasvaa hurjaa vauhtia ja opiskelutarjonnan tulisi kasvaa alueella. Leikkauspäätökset näkyvät kuitenkin väistämättä niukentuvina opetusresursseina. Minkälaista kasvu- ja aluepolitiikkaa tämä on, Koskela kysyi.

Esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sopeutustarpeeksi arvioitiin vuoden 2024 leikkauspäätösten jälkeen 2,4 miljoona euroa eli yhteensä 354 opiskelijavuotta.

– Orpon hallitus on luvannut maat ja taivaat Suomen osaamistason nostamiseksi. Ammatilliseen koulutukseen on ladattu valtava määrä odotuksia, mutta opettajilta on viety samalla käytännön mahdollisuudet vastata kasvaviin toiveisiin. Osaaminen ja opetuksen laatu eivät parane, ellei rahoitusta vahvisteta, Koskela sanoi.

Orpon hallituksen viime vuoden tuhoisa päätös leikata 120 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta on näkynyt yt-neuvotteluina ympäri maan. Tänä vuonna julkaistun OAJ:n kyselyn vastaajista 84 prosenttia kertoi, että heidän oppilaitoksessaan on vähennetty opetushenkilöstöä ja jätetty määräaikaisuuksia jatkamatta.

– Väitteet siitä, että leikkaukset koskisivat vain aikuisopiskelijoita ovat harhaanjohtavia. Kun opetushenkilöstöä vähennetään, kärsivät niin alanvaihtajat kuin oppivelvolliset nuoret. Oppimisen tuen lisäpanostuksetkaan eivät auta, jos opettajia ei ole riittävästi.

Osaamisesta leikataan



Valtiovarainministeri Riikka Purra ehdotti kesällä jopa lisäleikkauksia kuntien valtionosuuksiin, mikä olisi käytännössä tarkoittanut kuntien vastuulla olevan koulutuksen määrärahojen suoria leikkauksia. Ehdotus ei toteutunut, mutta Koskelan mukaan se on huolestuttava esimerkki siitä, kuinka hallitus perussuomalaiset etunenässä viittaa koulutukselle kintaalla.

– Jo nyt on nähtävillä, että koulutusleikkaukset yhdessä aikuiskoulutustuen poiston kanssa ovat vahingollisia Suomen työmarkkinoille, kun osaamisesta leikataan. Me tarvitsemme lisäosaajia niin hoivaan kuin vihreään siirtymään. Siksi vasemmistoliitto on luvannut palauttaa aikuiskoulutustuen kun olemme seuraavan kerran hallitusvastuussa, Koskela sanoi.

– Orpon hallituksen visio Suomen tulevaisuudesta on typistetty miinusmerkkisiksi budjettiluvuiksi. Rahoitusmyllerryksen on loputtava. Me haluamme taata amiksissa riittävän opetushenkilöstön sekä lähiopetuksen ja yleissivistävien opintojen määrän, tarpeeksi pienet luokkakoot, oppimisen tuen sekä eheät koulupäivät ihan kaikilla oppiasteilla.

Myös opetusministeri Anders Adlercreutz on vaatinut ammattikouluihin lisää ”koulumaisuutta”.

– Olemme valmiita tukemaan opetusministerin tavoitteita, kunhan teot vastaavat sanoja, Koskela lupasi.