Intia kamppailee kulkukoiraongelman kanssa. Yli 62 miljoonaa vapaana vaeltavaa koiraa muodostaa vakavan uhkan kansanterveydelle. Vuonna 2024 raportoitiin 3,7 miljoonasta koiranpuremasta ja 54 rabies-kuolemasta. Puremat ovat kahdessa vuodessa lisääntyneet lähes 70 prosenttia.

Koiran puremista ihmisistä noin 20 prosenttia oli alle 15-vuotiaita lapsia, ja jotkut tapauksista olivat niin järkyttäviä, että ne saivat valtakunnallista huomiota. Ehkä hätkähdyttävintä oli, että koirat olivat hyökänneet ihmisten kimppuun myös sairaaloissa eli tiloissa, joissa ihmiset olettavat olevansa paremmassa turvassa kuin juuri missään muualla.

Kansalaiset ovat paikoin reagoineet uutisiin väkivaltaisella toiminnalla. Kahtena elokuun päivänä Rajasthanin osavaltiossa mies ampui 25 koiraa. Karnatakan osavaltiossa lainsäätäjä ylpeili tappamillaan 2 800 koiralla ja ilmoitti olevansa valmis vaikka menemään vankilaan tekonsa vuoksi. Mumbaissa asuntoyhdistys palkkasi korstoja estämään asukkaita ruokkimasta kulkukoiria.

Myötätunnon kriminalisointi

Kulkukoiriakin kuitenkin suojelee eläinsuojelulaki. Lisäksi niillä on ihmisliittolaisia, jotka hätkähtivät Intian korkeimman oikeuden kahden tuomarin määräystä kerätä koirat kaduilta ja siirtää ne eläinsuojiin.

Tuomarit kyseenalaistivat eläinsuojelulain säännön, että koirat pitää steriloida, rokottaa ja madottaa, ja sen jälkeen palauttaa kotikaduilleen. Jos joku nyt yrittää estää koirien siirtoja, seurauksena on syyte oikeuden halventamisesta. Tuomarit vieläpä provosoivasti kysyivät, voivatko eläinystävät herättää henkiin rabiekseen kuolleet lapset?

Päätöstä vastustettiin mielenosoituksissa, joiden kovaotteinen tukahduttaminen vain lietsoi tunteiden paloa. Kansalaisjärjestöjen johtajia ja julkkiksia liittyi rintamaan vastustamaan ”myötätunnon kriminalisoimista”, kuten he sanoivat.

Korkeimman oikeuden johtaja puuttui asiaan ja siirsi sen uuden, kolmesta tuomarista muodostuvan lautakunnan päätettäväksi. Uudet tuomarit kuulivat myös eläinsuojelijoita 14. elokuuta. Päätös tulee myöhemmin.

Eläinsuojelulakien ongelmana ontuva toimeenpano

Nyt uudelleen harkittava oikeuden määräys ei itse asiassa ollut yhtä yksipuolinen ja jyrkkä kuin päätöksen tehneiden tuomarien hyökkäävästä retoriikasta voisi päätellä. Sen mukaan New Delhin alueelta poistetaan kulkukoirat ja ne steriloidaan, rokotetaan ja madotetaan. Matokuurin jälkeen koirat sijoitetaan eläinsuojiin, joissa niistä huolehditaan.

Määräys edellyttää myös koirakantojen päivittäistä seurantaa ja välitöntä lääketieteellistä apua puremauhreille.

Kuten Intian muissakin eläinsuojelulaeissa, ongelmaksi uhkaa muodostua onnahteleva toimeenpano. Eläinoikeusaktivisti, entinen ympäristöministeri Maneka Gandhi arvioi, että suojien rakentaminen Delhin miljoonalle kulkukoiralle maksaisi kaksi miljardia Yhdysvaltain dollaria ja veisi viisi vuotta.

Goa onnistui hävittämään rabieksen

Intiassa on myös onnistuttu rabies-kontrollissa. Goassa hävitettiin rabies ilman koirien massavangitsemisia lisäämällä sterilisointeja ja rokotuksia.

Goan tapaus osoittaa, että kulkukoirapopulaatioita voidaan hoitaa vastuullisesti ja tukien ihmisten ja eläinten sopusointuista rinnakkaineloa.

Eläinsuojelijat sanovat, että kun kulkukoiria kohdellaan kunnioittavasti, niistä tulee ihmisen liittolaisia ja suojelijoita. Kun niitä kohdellaan kaltoin, ne vastaavat aggressiolla. Kun kulkukoiraongelmaa hoidetaan humaanisti, suojellaan niin ihmisiä kuin eläimiäkin.