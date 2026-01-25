Kirja-arvostelujani mahdollisesti seuraavat ovat panneet merkille, että haluan ensisijaisesti nostaa esiin kotimaisia dekkareita ja yleensä pohjoismaista rikoskirjallisuutta. Anglosaksiset dekkarit, jopa maineikkaat brittiläiset, lakkasivat kiinnostamasta vuosikymmeniä sitten. Etenkin amerikkalaisten dekkarien maailma alkoi tuntua täysin vieraalta, joten miksi lukea sellaisia, kun pohjoismaista laatutarjontaa riittää.

Pyytämättä ja yllätyksenä sain ”New York Times -bestselleristi” Jeneva Rosen ”valtaisaksi ilmiöksi ja myyntimenestykseksi” nousseen teoksen Täydellinen avioliitto. Annoin sille mahdollisuuden, koska muutakaan uutta lukemista ei ollut. Alkuvuosi on hiljaista aikaa kirjamarkkinoilla.

Täydellinen avioliitto kertoo menestyksekkäästä puolustusasianajaja Sarah Morganista ja epäonnistuneesta kirjailijasta Adam Morganista. He asuvat kaksistaan Washingtonin laitamilla talossa, jossa on kuusi makuuhuonetta ja neljä kylpyhuonetta. Adam haaveilee lapsesta, mutta täysin työlleen omistautuneella Sarahilla ei ole siihen mielenkiintoa. Lisäksi heillä on maaseutumökki Lake Manassasin rannalla noin tunnin ajomatkan päässä kodistaan.

Mökkiä käyttää melkein yksin Adam, koska Sarah ei koskaan ennätä sinne työkiireiltään. Adam yrittää kirjoittaa siellä uutta kirjaa, mutta enemmän aikaa kuluu vaimon pettämiseen mökkipaikkakunnan kahvilan tarjoilijana työskentelevän Kelly Summersin kanssa.

Kelly löytyy mökistä murhattuna hänen ja Adamin yhteisen yön jälkeen. Adam pidätetään ja häntä uhkaa kuolemantuomio. Sarah ryhtyy kaikesta huolimatta puolustamaan petturimiestään.

Siinä Täydellisen avioliiton alkuasetelma, johon sukelletaan yhtään viivyttelemättä, mistä kiitokset. Sitä riittää ensimmäiset noin 350 sivua. Sitten tulee ilmeisesti tällaisten bestsellerien pakollinen käänne, joka muuttaa kaiken edellä luetun. Yllätys oli kieltämättä melkoinen, joten lisää pisteitä Jeneva Roselle.

Miinuspisteitä taas tulee paljon enemmän siitä, että ensimmäiset 350 sivua Täydellistä avioliittoa on puuduttavan tylsää luettavaa henkilöistä, jotka eivät voisi vähempää kiinnostaa, ja käänteistä, joissa ei ole tolkun häivää.

Sarah on joka suhteessa niin täydellinen, että hänen hiuksensakaan eivät sekoa edes nukkuessa. Hänen assistenttinsa Anne palvoo Sarahia ja yrittää muuttua häneksi. Adam on joka suhteessa vastuuton pölvästi, joka on elänyt vaimonsa rahoilla. Kellyn murhaa tutkivat poliisit käyttäytyvät pohjoismaisten dekkarien kollegoihinsa verrattuna epäammattimaisesti ja täysin luonnottomasti. Adamin äiti Eleanor on poikaansa palvova hirviö. Murhatulla Kellyllä on epäilyttävä menneisyys.

Koko henkilögalleria on kalsea ja muovinen.

Täydellinen avioliitto on niin sanottu eroottinen trilleri. Se tarkoittaa tulikuumia seksikohtauksia, joissa vaatteita ei riisuta, vaan ne revitään päältä, ja sitten pannaan, ei rakastella. Adam tuntuu olevan pätevimmillään panomiehenä, sillä viimeisenä iltana Kellyn kanssa otetaan useampi erä ja samana yönä Sarahin kanssa vielä yksi.

Teoksen juonenkäänteet ovat niin epäuskottavia ja henkilöt vastenmielisiä, että jännitystä ei synny, ei edes pikkuisen. Mutta niin vain Täydellinen avioliitto uppoaa ainakin amerikkalaislukijoihin, ja elokuvakin on tekeillä. Eiköhän tästä synny ”eroottinen trilleri” jonkun suoratoistopalvelun loputtomaan kitaan. Enempään on vaikea uskoa.

Jeneva Rose: Täydellinen avioliitto (The Perfect Marriage). Suomentanut Juha Ahokas. 411 sivua, Like 2026.