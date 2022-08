Vantaalainen kansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja ehdottaa sähkön hinnoitteluun niinsanottua Norjan mallia. Saramo kertoi ehdotuksestaan KU:n Kaikki Uusiksi-podcastin uusimmassa jaksossa.

Saramo perustelee ehdotustaan sillä, että monet työssäkäyvät ihmiset saattavat joutua kohtuuttomien sähkölaskujen eteen.

– Kaikkein vakavin tilanne saattaa olla hyvinkin keskiluokkaisilla ihmisillä, jotka saavat suomalaista mediaanipalkkaa, Saramo avaa ja kertoo esimerkin:

– On pariskunta, joista molemmilla on noin kolmen tuhannen euron palkka ja rivitaloasunto tai omakotitalo. He ovat saattaneet tehdä kaiken oikein: luopuneet öljylämmityksestä, hankkineet ilmalämpöpumpun ja lämmittävät sähköllä. He joutuvat tilanteeseen, jossa ei ole varaa maksaa asunnon lämmityksestä. Se on täysin kohtuuton tilanne, Saramo jyrähtää.

Työssäkäyvät kotitaloudet eivät usein saa sosiaalitukia eivätkä valtion tukijärjestelmät kohtaa heitä, Saramo kertoo. Sen sijaan se tapa, jolla heitä voidaan auttaa, olisi sähkön hintasääntely, jollainen on käytössä esimerkiksi Norjassa.

– Olemme puhuneet Norjan mallista. Siinä jokainen kotitalous saisi jonkun tietyn määrän kohtuuhintaista sähköä, jolla olisi kattohinta. Sen yli menevä määrä olisi sitten markkinahintaista.

Mallit selvitettävä ennen päätöksiä

Jussi Saramo kuvaa olemassaolevia tukimalleja kankeiksi.

– Tiedän jo nyt, että kun Kelalle tehdään esityksiä uusista malleista, niin heidän vastauksensa on se, että uusien tietojärjestelmien tekeminen kestää kaksi vuotta ja se maksaa sata miljoonaa.

Saramo sanoo kesän aikana vaatineensa, että työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä pitää luoda uusia vaihtoehtoisia malleja nyt täysillä. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan ministeriöissä pitää nyt kartoittaa kaikki erilaiset mallit, vaikka niitä ei otettaisikaan käyttöön.

– Mallit ovat aika vaikeita teknisesti rakentaa, mutta jos se onnistuu Norjassa, sen pitää onnistua Suomessa, Saramo painottaa.

– Kun hallitus sitten aikanaan tekee ne päätökset, ei niitä jätetä tekemättä sen takia että jokin olisi mahdotonta tai sitä ei olisi selvitetty, vaan me aidosti pääsemme valitsemaan parhaat mallit.