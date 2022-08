Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei pidä Naton Madridin huippukokouksessa allekirjoitettua yhteisymmärrysasiakirjaa sopimuksena, joka velvoittaisi Suomea muuttamaan terrorismilakejaan.

– Tämä yhteisymmärrysasiakirja on minun nähdäkseni paperi, joka luotiin vain siksi, jotta Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa olisi mahdollista päästä eteenpäin, Andersson arvioi KU:n haastattelussa.

– Tällaisissa tilanteissa Turkilla on tietysti omat intressinsä, ja he tulkitsevat asiakirjan sisältöä omien intressiensä mukaisella tavalla. Tämä oli luonteeltaan poliittinen paperi, ja sellaisia papereita on poliittisten toimijoiden helppo tulkita omista intresseistään käsin.

”En ole kuullut muilta hallituspuolueilta vastaavanlaisia huomiota.”

Suomen lainsäädäntö linjassa Naton kanssa

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tulkitsi asiakirjaa kesällä niin, että Suomi ja Ruotsi olisivat siinä sitoutuneet muuttamaan lakejaan. Li Andersson ihmettelee Stoltenbergin puheita.

– Ulkoministeri Pekka Haavisto, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö ovat hyvin selväsanaisesti todenneet, että asiakirjan seurauksena ei tule mitään muutospaineita Suomen lainsäädäntöön eikä se aiheuta tarpeita muuttaa Suomen oikeuskäytäntöjä.

Li Andersson katsoo, että Suomen lainsäädäntö on terrorismilakien osalta linjassa Naton kanssa.

– Minun nähdäkseni ei ole mitään lainsäädännön muutostarpeita. Me noudatamme edelleen omia lakejamme ja olemme oikeusvaltio, Andersson kommentoi.

Li Andersson huomauttaa, että asiantuntija-arvioiden mukaan Suomi ja Ruotsi täyttävät Naton jäsenkriteerit paremmin kuin monet nykyiset Naton jäsenmaat. Liittouman kannalta ei voi hänen mielestään olla niin, että eri maille asetetaan eri vaatimuksia.

– Silloin Recep Tayyip Erdoğanin kaltaiselle johtajalle annetaan valta asettaa maille jotain mielivaltaisia lisäkriteerejä, joiden pitäisi täyttyä, jotta pääsee Naton jäseneksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan näkemyksen mukaan Suomen ja Ruotsin pitäisi viestiä Natolle, että on liittouman edun mukaista välttää tilannetta, jossa kaksi jäsenkandidaattimaata laitetaan erillisneuvotteluihin yhden maan kanssa.

– On selvää, että Turkki yrittää hakea itselleen jotain pelimerkkejä tämän prosessin kautta.

Suomi ei voi legitimoida Erdoğanin tulkintaa

Andersson on aikaisemmin kommentoinut yhteisymmärrysasiakirjaa sanomalla, että siinä on kohtia, joita vasemmistoliitto ei voi eikä ole hyväksynyt.

– Asiakirja sisältää useita poliittisesti ongelmallisia kohtia. Tämän vasemmistoliitto on tehnyt selväksi hallituksessa, Andersson sanoo.

– Kaikkein ongelmallisinta on minun mielestäni viittaus Pohjois-Syyrian PYD-puolueeseen ja YPG-joukkoihin. Kyseessä on Turkin pyrkimys on yhdistää Pohjois-Syyrian kurdijärjestöt terrorismiin, vaikka ne nimenomaan ovat olleet keskeisessä roolissa terrorijärjestö Isisin vastaisessa taistelussa.

Li Andersson katsoo, että tällaisella muotoilulla Turkki yrittää oikeuttaa niitä sotatoimia ja kansainvälisen oikeuden rikkomuksia, joihin se tälläkin hetkellä syyllistyy toisen valtion alueella Syyriassa.

– Tämä oli mielestäni koko paperin kaikkein huonoin asia. Suomi ei voi missään nimessä legitimoida tätä Erdoğanin täysin omaa tulkintaa.

Li Andersson lisää vasemmistoliiton jääneen hallituksessa yksin kritisoimaan asiakirjan sisältöä.

– En ole kuullut muilta hallituspuolueilta vastaavanlaisia huomiota, hän toteaa.