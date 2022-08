Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jussi Saramon mielestä nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa tarvitaan aivan uudenlaisia täsmätoimia kohonneiden elinkustannusten kanssa kamppailevien auttamiseksi.

Saramo puhui tiistaina vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kotkassa. Hän viittaa Ukrainan sodan aiheuttamaan elinkustannusten nousuun.

– Monen keskituloisen duunarin kodin sähkölämmityksen hinta on moninkertaistumassa ja kun samalla vielä ruoan ja monen muun pakollisen ostoksen hinta on noussut, on monen toimeentulolta yllättäen katoamassa pohja, Saramo sanoi.

– Vasemmistoliiton mielestä ihmisiä ei voi tässäkään tilanteessa jättää yksin markkinoiden armoille.

Norjan malliin

Saramo toteaa, että nyt tarvitaan uudenlaisia tukijärjestelmiä, koska apua tarvitsee nyt moni sellainen, joka ei ole ennen hakenut tukia. Hänestä se tekee tilanteesta erityisen vaikean se, että apua tarvitsee nyt moni sellainen, joka ei aiemmin ole tukia saanut.

– Hallituksen on nyt löydettävä täsmätoimet, joilla autetaan niitä, jotka eivät muuten selviä yllättävästä tilanteesta, hän sanoi.

Saramon mielestä yksi tutkimisen arvoinen vastaus nouseviin energian hintoihin on Norjan malli, jossa jokaiselle taataan kohtuuhintainen sähkö perustarpeisiin ja ylimenevältä osalta maksetaan markkinahinta.

Hän arvioi, että malli laskee kotitalouksien energiakustannuksia, mutta sisältää myös kannustimen säästää sähköä.

Yhteistyössä

Saramon mukaan vasemmistoliitto on valmis kääntämään kaikki kivet, jotta järkevät ja tehokkaat tukitoimet löydetään ja toteutetaan.

– Viime viikot ovat hyvin kuvanneet rooliamme hallituksessa. Me emme ole ampuneet muiden esityksiä alas, vaan etsineet kaikista hyviä ja huonoja puolia, korjattavaa ja mietittävää.

Saramo muistuttaa, että poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia toimia, jotta kukaan ei putoa kelkasta.

– Pohjoismainen hyvinvointivaltio osoitti koronan aikana ylivertaisuutensa. Kriisiaikoina korostuu meidän ihmisten tarve toimia yhteisönä. Markkinat ja itsekkyys löytävät keinot hyötyä sodastakin, eikä niiden varaan voi yhteiskuntaa rakentaa.