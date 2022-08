Helsingin Sanomat julkaisi joulukuussa 2017 jutun, jossa kerrottiin puolustusvoimien salaisen viestikoekeskuksen toiminnasta. Viestikoekeskus oli puolustusvoimien tiedustelua tehnyt laitos, joka lakkautettiin vuonna 2019.

Vuonna 2017 valtakunnassa kuului pieni kohahdus. Sitä auttoi, kun jutun kuvissa oli korkeimman turvaluokituksen saaneita papereita, jotka oli varustettu ”Erittäin salainen” -leimalla.

Ylipäällikkö, tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei jutusta pitänyt. HS:n juttu julkaistiin aamulla ja vielä samana päivänä presidentin kansliasta julkaistiin tiukkasanainen lausunto. Sen jälkeen keskusrikospoliisi ilmoitti avaavansa esitutkinnan jutusta.

Hieman hupaisaa on, että myöhemmin Niinistö itse sanoi, ettei jutussa kerrottu mitään ihmeellistä.

– Monissa pöydissä varmaan ihmetellään, että viitsivätkin noin ison numeron tehdä, Niinistö lausui HS:n haastattelussa.

Nyt tapaus on edennyt käräjäoikeuteen, jossa syytetyn penkillä istuvat jutun kirjoittaneet toimittajat ja yksi esihenkilö. Vastaava päätoimittaja Kaius Niemi ei oikeuteen joutunut muuttuneen lain vuoksi. HS:n mukaan syyttäjä vaatii toimittajille puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Kuten HS:n jutussa kerrotaan, ydinkysymys oikeudessa on seuraava: oliko lehdellä oikeus julkaista juttu puolustusvoimien tiedustelusta?

Toinen asia on sitten se, että koko prosessi on kestänyt todella kauan. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua joulukuuhun asti. Silloin tulee kuluneeksi viisi vuotta jutun julkaisusta.

Olisi melkoinen ihme, jos juttu ei etenisi hovioikeuteen ja sieltä vielä mahdollisesti korkeimpaan oikeuteen. On hyvin mahdollista, että lopullinen ratkaisu tapaukseen saadaan 8–9 vuotta jutun julkaisun jälkeen.

Se on todella pitkä aika.