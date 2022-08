Kysymys Venäjän kansalaisten viisumirajoituksista nousee seuraavan kerran esiin EU-tasolla, kun jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuvat ensi viikon keskiviikkona Prahaan epäviralliseen Gymnich-kokoukseen.

EU:n nykyinen puheenjohtajamaa Tšekki on ajanut täydellistä viisumikieltoa, joka koskisi kaikkia Venäjältä tulevia henkilöitä.

Linjaa perustellaan sillä, että kansalaiset Venäjällä tukevat laajamittaisesti maan helmikuussa Ukrainaan käynnistämää hyökkäystä.

”Hehän eivät pidä venäläisistä”



Presidentti Vladimir Putinia vastustavassa oppositiossa esitykset viisumikielloista herättävät kuitenkin jyrkkää arvostelua.

Vankilassa viruvan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin läheinen avustaja Vladimir Milov sanoo, että kyse on myös moraalista. Viisumikiellot olisivat katkera pettymys Putinia ja sotaa vastustaville venäläisille, jotka katsovat länsimaita liberaalien arvojen ja oikeusvaltion viiteryhmänä.

– Nyt lännessä on poliitikkoja, jotka sylkevät tämän päälle ja sanovat, että te kaikki venäläiset olette samanlaisia, Milov suomii pitkässä puheenvuorossaan Navalnyin kanavalla videopalvelu Youtubessa.

Milov on Venäjän entinen varaenergiaministeri, joka on jo vuosia kuulunut Navalnyin lähimpiin tukijoihin.

Hänen mukaansa EU-maista lähetetään viestiä, että sota kulkeekin etnisten linjojen mukaan. Milovin mielestä Putinia ympäröivät propagandistit ovatkin nyt onnellisia.

– He sanovat: näettekö, tästä me olemme teille puhuneet. Teille höpistään jostain demokraattisista arvoista, mutta hehän eivät vain pidä venäläisistä. Siksi me sodimme heitä vastaan.

”Suojelua tarvitsevien viisumeita evätty jo”



Milovin mukaan Suomen lähtökohta, jossa rajoitetaan nimenomaan turismia, on lähtökohtana ymmärrettävämpi. Schengen-viisumihakemuksessa ei kuitenkaan voi rastittaa kohtaa, jossa ilmoittaa olevansa poliittisen vainon kohde.

Samalla hän huomauttaa, että Venäjältä ei ole mahdollisuutta poistua toiseen maahan, jos henkilöllä ei ole kohdemaan viisumia. Se tarkistetaan jo maasta poistuttaessa.

– Tiedän jo tapauksia, joissa ihmiset oikeasti tarvitsevat suojaa, mutta joiden sukulaisilta on evätty viisumia. Tätä on jo tapahtunut Suomen ja Viron kohdalla, Milov väittää.

Hän toivookin voivansa keskustella aiheesta ensi tilassa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) kanssa.

Ei luotettavaa tietoa sotainnosta



Toinen Aleksei Navalnyin läheinen avustaja Leonid Volkov huomauttaa, että käytössä ei ole luotettavaa tietoa siitä, missä määrin venäläiset tukevat sotaa.

– Me näemme pelkoa ja epävarmuutta, ei muuta, Volkov kuvaa kirjoituksessaan Liettuan mediassa.

– Kutsuntoihin ei ole jonoja, Venäjän kaupungeissa ei näy (maan asevoimien Ukrainassa käyttämiä) Z-tunnuksia, sotainnostusta ilmaisevat samat vanhat propagandistit – eivät ihmiset.

Volkov huomauttaa, ettei Venäjällä voi käytännössä toimia sotaa vastaa. Pieniä mielenilmauksia on silti päivittäin.

– Venäjällä Putinia ja sotaa vastaan protestoiminen on hyvin pelottavaa ja käytännössä mahdotonta – siitä huolimatta, protesti jatkuu.

Marin ajaa tiukkoja rajoituksia



Suomessa hallitus päätti viime viikolla, että venäläisten viisumihakemusaikojen päivittäistä määrää vähennetään tuhannesta 500:aan syyskuun alusta lukien.

Vapaa-aikaansa liittyvien rajujen skandaalien keskelle joutunut pääministeri Sanna Marin (sd.) on ajanut tiukkoja rajoituksia venäläisten viisumeihin.

– Kansalliset tiukennukset venäläisten turistiviisumien myönnössä kohdistuvat todellisuudessa Venäjän johtoa vastaan, sillä suuri osa venäläisistä tukee sotaa. Tämä on myös yksi keinoistamme kertoa Venäjän hyökkäyssodasta venäläisille, Marin sanoi puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä.

Suurlähettiläspäivillä puhunut tasavallan presidentti Sauli Niinistö katsoo myös voimakkaiden viisumirajoitusten olevan oikean suuntaisia.

Saksa ja Yhdysvallat vastustavat

Esimerkiksi Saksan sosialidemokraattinen liittokansleri Olaf Scholz vetää toista linjaa. Hänen mielestään matkustusrajoitusten kohdistaminen kaikkiin Venäjän kansalaisiin heikentää nykyisiä pakotteita.

– Tämä on Putinin sota. Siksi minun on vaikea ymmärtää tätä ajatusta (viisumikielloista).

Myös Yhdysvaltain ulkoministeriö on viisumikieltoja vastaan.

– Olemme tehneet selvästi, että on tärkeä vetää raja Venäjän hallituksen toiminnan, sen Ukrainassa toteuttaman politiikan ja Venäjän kansan välillä, Yhdysvaltain ulkoministeriön virallinen edustaja toteaa.

Vain 46 miljardöörille pakotteita



Opposition mukaan uusia pakotteita pitää kohdistaa ennen muuta Venäjän sotaa tukevaan eliittiin. Pohjaksi he esittävät Navalnyin korruption vastaisen järjestön kokoaman noin 6 000 hengen listan viranomaisista, poliitikoista, liikemiehistä ja muun muassa toimittajista, joita järjestö pitää korruptoituneina sodan lietsojina.

Viestipalvelu Twitterissä Navalnyi itse ihmettelee myös sitä, miksi Venäjän 200 rikkaimmasta suurliikemiehestä vain 46 on ylipäätään millään pakotelistoilla.