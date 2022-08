ILMOITUS ILMOITUS

Hoitajaliitot Tehy ja SuPer antoivat maanantaina jälleen uusia lakkovaroituksia vauhdittaakseen sopimusneuvotteluita. Ne uhkaavat neljän vuorokauden mittasella lakolla Oulun yliopistollisen sairaalan aikuisten tehohoidossa ja Oulun Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa 13.–16.9.

Nämä ja kolme muuta elokuussa annettua lakkovaroitusta on ajoitettu hallituksen tämän viikon budjettiriihen alle ja sanoma on selvä:

– Tämän umpisolmun avaaminen ei ole pelkkä työmarkkina-asia. Sote-rahoituksessa on mittava lovi ja vain muutaman kuukauden päästä valtiovalta vastaa siitä. Päättäjän on yhä vaikeampi paeta vastuuta, totesi Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Toisin sanoen hoitajaliitot painostavat lakkovaroituksilla hallitukselta rahaa hoitajien palkankorotuksiin.

– Poliittisen päättäjän pitää herätä Ruususen unesta. Sote-sektori on vuosikausien aliresurssoinnilla kuihdutettu kuiviin ja hoitajapulan on annettu ajautua kaikkia kansalaisia koettelevaksi kriisiksi, Rytköstä säesti SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Työriitaa on soviteltu hieman yli viikon ajan valtakunnansovittelijan johdolla. Järjestöt painottavat, että ratkaisun avain eli sote-sektorin lisärahoitus on lopulta maan hallituksella. Rytkösen ja Paavolan mukaan päättäjien kannattaisi nyt budjettiriihen kynnyksellä miettiä kaksi kertaa, miten syvän kriisin vallitessa he haluavat käynnistää hyvinvointialueiden toiminnan vuoden vaihteessa.

– Esittämämme sote-alan pelastusohjelma olisi kaikkien kannalta järkevin ratkaisu. Jotta hoitajapula alkaisi vähitellen helpottaa, tarvitaan yksinkertaisesti lisää rahaa, paremmat palkat. Se on ensimmäinen ja tärkein keino vastata hoitajapulaan ja osoittaa, että Suomi haluaa jatkossakin pitää hoitajansa tällä hienolla alalla, he toteavat.

Hoitajajärjestöt ovat uhanneet joukkoirtisanoutumisilla ensi talvena, jos rahaa ei muuten löydy.