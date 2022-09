ILMOITUS ILMOITUS

Hallituspuolueiden puheenjohtajat aloittivat budjettiriihen toisen päin aamuyhdeksältä Säätytalossa. Koko hallitus kokoontuu kello 10. Riihen pääasiaksi on noussut hallituksen vastaus voimakkaasti kohonneeseen sähkön hintaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi aamulla, ettei hallituksen sisällä ole poliittisia näkemyseroja itse asiasta.

– Me haluamme kaikki huolehtia siitä, ettei yksikään suomalainen joudu täysin kohtuuttomaan tilanteeseen ensi talven sähkölaskujen kanssa. Haluamme huolehtia siitä, että kodit lämpenevät.

Mediatietojen mukaan hallitus vastaa asiaan monikärkisellä paketilla. Sen ainesosia ovat sähkön arvonlisäveron alentaminen 24 prosentista kymmeneen, kotitalousvähennyksen tyyppinen verovähennys sekä erikseen haettava tuki suurten sähkölaskujen maksamiseen.

Anderssonin mukaan ratkaisujen hakemisesta tekee vaikean se, että tilanne on uusi.

– Me emme pysty käyttämään sosiaaliturvaa työkaluna, koska sähkön hinnan nousu vaikuttaa eri tavalla eri kotitalouksiin ja ihmisiin riippuen siitä, minkälainen lämmitysmuoto on, milloin on solminut sähkösopimuksen ja millainen se on.

– Vasemmistoliiton edellytys on ollut se, että tarvitaan myös suora kohdennettu tukimuoto sähkökokonaisuuden osana, jolla voidaan varmistua siitä, että esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakotitalossa maaseudulla asuvalla pientä työeläkettä saavalla on mahdollisuus saada tukea sähkölaskujen maksamiseen.

Andersson kertoi, että asiassa on päästy eteenpäin, mutta se vaatii jatkotyöstöä vielä budjettiriihen jälkeenkin.

Teknisistä ongelmista huolimatta ratkaisujen on Anderssonin mukaan löydyttävä.

– Useimmat Euroopan maat, myöskin Suomen naapurimaat, tekevät päätöksiä, joilla halutaan lieventää kuluttajien tilannetta sähkölaskujen kanssa. Totta kai lähdemme siitä, että myös tehokkaasta julkishallinnosta tunnetussa Suomessa pitää olla mahdollisuus luoda uusia tuki-instrumentteja.