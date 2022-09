Toimittaja Pekka Ruissalo pelasi jalkapalloa lapsena porilaisessa Musan Salamassa. Hän oli kuitenkin liian ujo lajiin ja tuppasi jäämään kovempien pelaajien jalkoihin. Niinpä jalkapallon pelaaminen jäi.

– Vaikka olisin ollut rohkeampi, tuskin minulla siltikään olisi ollut jakoa, hän arvelee.

Hänen ikäluokkansa musalaiset, 1979 syntyneet, sen sijaan pääsivät lajissa aika pitkälle yhdessä. He voittivat C-junioreiden Suomen-mestaruuden elokuussa 1994.

– Niistä pojista näki jo alussa, että he tekevät vielä yhdessä jotain merkittävää, Ruissalo muistelee.

– He kasvoivat yhdessä jalkapalloon ja katsoivat sen kortin loppuun asti. Se oli hienoa.

Yhdessä toisten hyväksi

Musan Salama kuitenkin palasi nykyisin tamperelaisen Ruissalon elämään. Hän kirjoitti siitä kirjan, historiikin Suomen Työväen Urheiluliiton TUL:n jäsenseuran yli 60-vuotisesta olemassaolosta. Se on lähes 400-sivuinen teos, johon on haastateltu melkein 70 seuran aktiivia.

Urheiluseura Musan Salama on länsiporilainen jalkapallon yhteisöllisyysilmiö, yksi monista Porin jalkapalloseuroista. Ruissalon mukaan kirja kertoo sellaisesta yhteisöllisyydestä, jota nykyisin kohtaa yhä harvemmin.

– Yhdessä tekemistä, toisista välittämistä, lasten ja nuorten kasvattamista osaksi yhteiskuntaa, Ruissalo luettelee.

– Musan Salamaa on leimannut TUL-lainen ajatus siitä, että jalkapalloseura ei ensisijaisesti kasvata huippupelaajia. Huipullekin voi tähdätä, jos lahjat ja harrastuneisuus riittävät, mutta olennaista on kasvaa hyväksi ihmiseksi, joka ottaa vastuun itsestään, yhteisöstään ja muista. Jos hommat hoitaa urheiluseurassa näin, toiminnassa on jatkuvuutta.

Ruissalo arvioi, että perinne ei jatku itsestään.

– Nykyisin yhteiskunta on aika individualistinen. Lisäksi on kiire. Hyvä, jos ehtii hoitaa omat asiansa, kun työelämä on raakaa, arki kuormittavaa ja hinnatkin nousevat. Jos pitää omasta perheestä huolta, jaksaako enää illaksi lähteä huolehtimaan muiden lapsista?

Hän kuvaa Musan Salamaa tyypilliseksi kasvattajaseuraksi.

– Ainutlaatuiseksi sen tekee se yhteisöllisyys, joka on Länsi-Porissa omansalaistaan, vaikka tietysti useimmilla pienillä paikkakunnilla samantapainen yhteisöllisyys kasvaa.

Sekin vaikuttaa, että MuSa on TUL:n seura.

– Seurassa ei tosin ole koskaan politikoitu. Itse puhun työläisseurasta, en niinkään yhteisöstä, joka olisi värittynyt ideologisesti työväen aatteesta.

– Seuraa leimaa selittelemättömyys. Ajatus on, että kun tekee itse, on rehellinen ja epäitsekäs, saa yleensä sen, mitä ansaitsee. Seurassa on toiminut ihmisiä neljässäkin sukupolvessa.

Ruissalo haluaakin kunnioittaa juuri näitä toimijoita, jotka ovat oman työnsä ohella vetäneet urheiluseuraa.

Realismia tavoitteisiin

Ruissalo toivoo, että nuoret jalkapalloilijat innostuvat lukemaan hänen kirjansa.

– Jalkapallo voi olla lapselle maailman tärkein asia, mutta enemmistöltä urheileminen loppuu jossain vaiheessa. Kirjassa kerron esimerkkejä entisistä pelaajista, jotka ovat menestyneet muilla elämän aloilla. Kirjailijoita, managereja, tuottajia.

– On myös niitä, jotka menestyivät jalkapallossa. He kertovat, mitä vaatii päästä vaikkapa Englannin liigaan. Silloin ei riitä, että käy joukkueen harjoituksissa, pitää tehdä paljon ylimääräistä.

Ruissalo toivoo, että jalkapallosta kiinnostuneet, tavoitteelliset pelaajat suhtautuvat lajiinsa realistisesti.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vain harjoittelu tekee sinusta paremman, on sarjataso sitten mikä tahansa. Liian paljon tulee vastaan sitä asennetta, ettei jakseta. Se on ymmärrettävää, mutta silloin tavoitteisiin kannattaisi suhtautua hyvin matalalla profiililla.

Yhä jalkapalloa

Ruissalo seuraa jalkapalloa tyttärensä harrastuksen kautta Tampereella. Myös Musan Salaman toiminnassa hän on aika ajoin mukana.

– Seuran viestinnän kehittäminen tarinallisemmaksi kiinnostaa ja siinä olen luvannut olla tarvittaessa apuna, hän sanoo.

Lisäksi naisten futsal kiinnostaa.

– Musan Salaman naisten joukkuehan on siinä kaksinkertainen Suomen-mestari ja nyt seuraavalla kaudella lähtee kolmas mestaruus hakuun, Ruissalo muistuttaa.

– Seurassa on paljon esimerkillisiä tyyppejä, jotka sopivat mielestäni hyviksi esikuviksi niin nuorille kuin myös aikuisikäisille pelaajille, on lajina sitten futsal tai jalkapallo tai mikä tahansa

